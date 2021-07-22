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Alman Başbakan Merkel: Türkiye'nin AB'ye üye olmasını beklemiyorum

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Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyesi olmasını beklemediğini söyledi.
Alman Başbakan Merkel: Türkiye'nin AB'ye üye olmasını beklemiyorum

Eylül ayındaki seçimlerde görevini bırakacak olan Merkel, düzenlediği son basın toplantısında Suriyeli mülteciler ve Türkiye ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Alman Başbakan, Türkiye'nin çok sayıda Suriyeliyi ağırlayarak olağanüstü iş çıkardığını belirtti ve Ankara'yı bu konuda takdir etti. Mülteci anlaşması kapsamında daha yakın iş birliği görmeyi umduğunu söyleyen Merkel, "Bu anlaşmanın devamı herkes için en iyisi" dedi.

Alman lider ayrıca Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılmasını öngörmediğini de yineledi.

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