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Alman Bilim İnsanlarından İstanbul İçin Endişelendiren Deprem Uyarısı

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Alman bilim insanları, yaptığı araştırmaların sonucunda Marmara Denizi için devasa bir depremin uyarısında bulundu.
Alman Bilim İnsanlarından İstanbul İçin Endişelendiren Deprem Uyarısı

Sonuçlar, GEOMAR Helmholtz Okyanus Araştırma Merkezi'ndeki araştırmaların sonucunda elde edildi.

Marmara Denizi'ndeki sismik dalgaları inceleyen bilim insanları, bölgede büyük bir depremin meydana gelebileceğini belirtti. 7.1 ila 7.4 büyüklüğünde olması beklenen depremin tarihine dair bir bilgi bulunmuyor.

Kiel'deki GEOMAR Helmholtz Okyanus Araştırma Merkezi'ndeki jeofizikçi Dietrich Lange, Marmara Denizi bölgesini bekleyen depremine karşı herkesi uyardı.

 

Nature Communications dergisinde konuya ilişkin bir yazı yazan jeofizikçi, Marmara Denizi'nde büyük bir tektonik gerginlik olduğundan bahsetti ve bu durumun 7.1 ila 7.4 büyüklüğünde bir depremin oluşması için yeterli olduğunu söyledi.

Deutsche Welle Türkçe, haberinde Avrasya ve Anadolu tektonik plakalarını ayıran Kuzey Anadolu fay hattının Marmara Denizi'nin altında bulunduğunu belirtti.

 

GEOMAR tarafından geliştirilen ölçüm sistemi GeoSEA ile ölçümler yapan bilim insanları, ölçümlerini Marmara Denizi'nin 800 metre altında gerçekleştirdi.

GeoSEA Proje Yöneticisi Heidrun Kopp, verdiği bir röportajda gerginliğin deprem sırasında çözülmesi durumunda fay hattının 4 metreden fazla hareket edeceğini söyledi.

Açıklamalara göre beklenen deprem, 17 Ağustos 1999 tarihindeki deprem gibi yıkım gücü büyük bir deprem olacak ve ağır sonuçlara yol açacak.

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