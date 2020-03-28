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Alman Ordusu Koronavirüs Salgını Nedeniyle 15 Bin Asker Görevlendirecek

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Alman Ordusu Koronavirüs Salgını Nedeniyle 15 Bin Asker Görevlendirecek
Alman Ordusu Koronavirüs Salgını Nedeniyle 15 Bin Asker Görevlendirecek

Alman ordusu (Bundeswehr) yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) ile mücadelede bölgesel yönetimlere destek olmak amacıyla 15 bin asker görevlendirecek.

Korgeneral Martin Schelleis telekonferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, gelecek hafta bölgelerden acil yardım talepleri nedeniyle 4 bölgede koordinasyon merkezleri kuracaklarını ifade etti.

Söz konusu askerlerin sıhhi konular öncelik olmak üzere medikal depoların korunması, mobil hastaneler kurulumu, acil kurtarma ve test merkezleri ile malzeme dağıtımında görev yapacakları belirtildi.

Görev yapacak 15 bin askerin sokağa çıkma sınırlaması nedeniyle yetki alanını aşmayarak kontrol yapmayacağı vurgulandı.

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