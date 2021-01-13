Alsancak Belediyesi:''Artık Bitirelim Bu Yolu!''

Bölge halkının yıllardır çektiği trafik çilesi, Alsancak – Lapta Yolu Projesi için yoğun uğraş veren Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser “ARTIK BİTİRELİM BU YOLU” paylaşımında bulunarak adete isyan etti.
İşte Başkan Ataser’in paylaşımı:
ARTIK BİTİRELİM BU YOLU : Üç ay var Bakanlar kuruluna girmesini beklediğimiz yolun devamıyla ilgili karar ve ek bütçeyi bir türlü aldıramadık . Yolumuz daha tehlike bir duruma geldi .Merkezi hükümetten isteğimiz bu konuda hızlı karar verip yolumuza planladığımız şekilde devam edilmesidir .SESİMİZİ DUYUN ARTIK
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