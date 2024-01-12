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Alsancak'ta Alkollü Kavga: Genç Kadını Ciddi Şekilde Darp Edip Hastanelik Etti

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Alsancak'ta Alkollü Kavga Faciası: Genç Kadını Ciddi Şekilde Darp Edip Hastanelik Ettı, Zanlı Tutuklandı, Soruşturma Sürüyor
Alsancak'ta Alkollü Kavga: Genç Kadını Ciddi Şekilde Darp Edip Hastanelik Etti

Alsancak'ta Meydana Gelen Ciddi Darp Olayı: Alkollü Tartışma Kanlı Bitti!

11 Ocak 2024 tarihinde, saat 22:30 sularında Alsancak'ta bir ikamette, M.S. (E-23) isimli birey, 212 miligram alkollü içki etkisi altında olduğu bir anında yaşanan tartışma sonucu, arkadaşı İ.Ş. (E-22)'nın başına defalarca yumruk atarak ciddi bir şekilde darp etti. Bu şiddet olayı neticesinde İ.Ş.'nin başında oluşan kesik, acil bir tedavi gerektirdi ve İ.Ş., Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

M.S., olayın ardından tutuklandı ve şu an soruşturma devam etmektedir

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