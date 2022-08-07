Altılı masa adayını kaç parti destekleyecek?

CHP’li kurmaylar, "Masa altıda kalabilir ama adaylığa destek veren parti sayısı 13'ü, hatta 15’i bulabilir” görüşünü savundu.

Gazete Duvar'ın "Duvar Arkası" bölümünde, "Bu süreçte “Ortak Cumhurbaşkanı adayını 27 Eylül’de açıklanan Tutum Belgesindeki ilkeler doğrultusunda müzakere etmeye hazır olduğunu” duyuran HDP ile görüşme ayrıca önem taşıyor. Aday belirleme sürecinde Meclis’in üçüncü partisi konumundaki HDP ile görüşme yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor ancak bunun takvimi ve şeklinin şu an belli olmadığı ifade ediliyor. Yine kulislere göre Altılı Masa adayı, adının açıklanmasının ardından diğer muhalefet partilerinden de destek isteyecek. CHP’li kurmaylar “Masa altıda kalabilir ama adaylığa destek veren parti sayısı 13'ü, hatta 15’i bulabilir” diyor." ifadelerine yer verildi.