‘Altın Elma’ zanlısı 2 ayı aşmamak üzere cezaevine gönderildi

Lefkoşa’da Ortaköy’de bulunan Altın Elma isimli kreşte 5.5 aylık bir bebeğin rahatsızlandığı ve yoğun bakıma kaldırıldığı bilgisi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan zanlı Brenda Ngange Emade teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Mustafa Özmüezzin, olguları aktardı.

Polis, zanlının İnsan Hayatına Zarar Veren İhmalde Bulunma”, Başka Birinin Bakım ve İdaresini Üslenen Kişinin Sorumluluğunu İhmal Etmesi ve KKTC’de ikamet izinsiz bulunma suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 26 Nisan 2023 tarihinde Lefkoşa’da Ortaköy’de bulunan Altın Elma isimli kreşte 5.5 aylık bir bebeğin rahatsızlandığı ve yoğun bakıma kaldırıldığı bilgisini aldıktan sonra soruşturma başlatıldığını anlattı. Polis, bebeğe kreşte zanlı Brenda Ngange Emade tarafından süt içirildikten sonra solunum arestinin gerçekleştiğini ve hastaneye kaldırılan bebeğin hayata döndürülüp, yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını anlattı.

Polis,yapılan soruşturmada zanlı Brenda Ngange Emade’nin 9 Maysı 2019 ile 26 Nisan 2023 tarihleri arasında KKTC’de ikamet izinsiz olarak bulunduğunun ve söz konusu yerde işletmecinin üç aydır çalıştığını belirtmesine rağmen iki yıldır kaçak olarak çalıştığının tespit edildiğini ve bu yönde de araştırmanın devam ettiğini belirtti. Polis, bebeğin hayati tehlikesinin olduğunu belirtti.

Polis, zanlının etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, yasal statüsü olmayan zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.