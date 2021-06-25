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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL?

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Altının ons fiyatı, 25 Haziran 2021 Cuma günü 1.779 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 497 TL, en yüksek “cumhuriyet” 3.348 TL.
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL?

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 492 TL, satış 497 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 497 TL. Yükseliş veya düşüş gerçekleşmedi.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 805 TL, satış 821 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 821 TL. Yükseliş veya düşüş gerçekleşmedi.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 3.314 TL, satış 3.347 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 3.347 TL. Yükseliş veya düşüş gerçekleşmedi.

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Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 1.610 TL, satış 1.643 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 1.643 TL. Yükseliş veya düşüş gerçekleşmedi.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 3.253 TL, satış 3.286 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 3.286 TL. 44 TL Yükseliş veya düşüş gerçekleşmedi.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 3.245 TL, satış 3.278 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 3.279 TL. 1 TL düşüş gerçekleşti.

Altın yorumları 25 Haziran 2021

Ekonomi uzmanlarının 25 Haziran 2021 altın yorumları: 25 Haziran’da doların yatay seyir üzerinden işlem görmesi, gram altını etkiliyor. Gram altın da cuma günü sabah saatlerinde yatay seyirden işlem görmeye devam ediyor. ABD’de “kişisel gelir ve harcamalar” verileri uzmanlardan tarafından takip edilecek. Uzmanların açıklamalarına göre gelir ve harcamalar beklentiyi aşması durumunda altının ons değerlerinde düşme yaşanabilir, tam tersi durumunda altın ons değerlerinde yükseliş gerçekleşebilir.

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