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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL?

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Altın fiyatları, ABD tarım dışı istihdam verilerinin beklenenden pozitif gelmesi ve bazı Fed yetkililerinin açıklamaları sonrası yaşadığı düşüşü sürdürüyor. Düşüş geçen haftanın ons fiyatları göz önüne alındığında yaklaşık 74 dolar olarak belirlendi.
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL?

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 478 TL, satış 482 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 489 TL. 7 TL düşüş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 10 Ağustos 2021 Salı günü 4.817 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 781 TL, satış 797 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 808 TL. 11 TL düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 3.176 TL, satış 3.260 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 3.295 TL. 35 TL düşüş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 1.563 TL, satış 1.594 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 1.617 TL. 21 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 3.157 TL, satış 3.188 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 3235 TL. 47 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 3.149 TL, satış 3.180 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 3.228 TL. 48 TL düşüş gerçekleşti.

Altın yorumları 10 Ağustos 2021

Ekonomi uzmanlarının 10 Ağustos 2021 altın yorumları: Nisan ayından itibaren ilk defa bin 750 doların altını gören ons altın son 4 ayın en düşük seviyesine geriledi. ABD tarım dışı istihdam verisi sonrasında altının ons fiyatı ve iç piyasada fiyatlar gerilerken uzmanlar, altındaki düşüşün bir alım fırsatı olduğunu ve sene sonu beklentisinin gram altında 490 TL üzerinde olacağı söylüyor.

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