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Altın Fiyatları Ne Kadar Oldu

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Altın Fiyatları Ne Kadar Oldu
Altın Fiyatları Ne Kadar Oldu

Altın fiyatları, hafta sonu piyasalar kapalı olduğu için bir önceki işlem günündeki rakamsal değerler üzerinden sorgulanıyor.

                             ALIŞ            SATIŞ

Gram Altın:        1.181,11     1.189,82

Çeyrek Altın:     1.855,69      1.896,57

Yarım Altın:       3.699,77      3.793,13

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