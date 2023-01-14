Altın Fiyatları Ne Kadar Oldu

Altın fiyatları, hafta sonu piyasalar kapalı olduğu için bir önceki işlem günündeki rakamsal değerler üzerinden sorgulanıyor.
ALIŞ SATIŞ
Gram Altın: 1.181,11 1.189,82
Çeyrek Altın: 1.855,69 1.896,57
Yarım Altın: 3.699,77 3.793,13
Altın fiyatları, hafta sonu piyasalar kapalı olduğu için bir önceki işlem günündeki rakamsal değerler üzerinden sorgulanıyor.
ALIŞ SATIŞ
Gram Altın: 1.181,11 1.189,82
Çeyrek Altın: 1.855,69 1.896,57
Yarım Altın: 3.699,77 3.793,13
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