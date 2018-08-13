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Amacına ulaştı

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Kamp boyunca yapılan antrenmanlar dışında hakemlerle her gün gurup toplantıları da yapıldı. Kamp boyunca yapılan çalışmalara sakatlıkları olanların dışında katılım tam oldu.
Amacına ulaştı

Kamp boyunca yapılan antrenmanlar dışında hakemlerle her gün gurup toplantıları da yapıldı. Kamp boyunca yapılan çalışmalara sakatlıkları olanların dışında katılım tam oldu. Deneyimli hakemlerle genç hakemlerin kamptaki birliktelikleri de dikkat çekti. Antrenman sorumlusu Savaş Tilki’nin özellikle disiplin konusunda taviz vermemesi antrenmanları çok daha ciddi geçmesini sağladı. Türkiye faal futbol hakemler ve gözlemciler derneği genel merkez üyesi Kenan Yarar  daMHK Başkanı, EPAK Başkanı, KTFHGD Başkanı tarafından makamında ziyaret edildi.

 

Savaş Tilki“mükemmel bir kamp geçirdik”

Merkez Hakem Kurulu Antrenman sorumlusu Savaş Tilki kendilerine sağlanan 5 günlük kamp boyunca hakemlerin her yönü ile mükemmel bir kamp geçirdiklerine inandığını söyleyerek “Antrenmanlara tüm hakemlerimizin eksiksiz katılımları, antrenmanlar boyunca gösterdikleri sevgi saygı ve disiplin bizleri çok memnun etmiştir. Sadece 1 gün hariç her gün sabah ve akşam olmak üzere Prof. Dr. Cevdet Tınazcı’nın verdiği program çerçevesinde çalışmalarımızı tamamladık. Bu çalışmalarımızın karşılığını alacağımıza inancım tamdır” dedi.

Niyazi Nizam “Motivasyonu en iyi şekilde sağladık”

Hakemler ve Gözlemciler Derneği Başkanı Niyazi Nizam hakemler arasındamoral motivasyonu en iyi şekilde sağladıklarına inandığını belirterek “MHK antrenman sorumlusu Savaş Tilki eşliğinde yapılan antrenmanlar çok verimli geçti. Bizler bekleneni aldık diyebilirim. Tüm klasmanlardaki hakemlerin kamptaki kaynaşması bizleri ayrıca mutlu etmiştir. Bu gibi kamplar bizler her zaman moral verir, hakemlerimizin de bu kamptan istediklerini alarak döndüklerini de söyleyebilirim” dedi.

Derviş Atakan “tüm hakemlerle görüş alışverişi yaptık”

EPAK BaşkanıDerviş Atakandisiplin ve birlikteliğin bir arada olduğu bir kamp geçirdiklerini söyleyerek  “yeni sezona kondüsyon olarak hazırlanma amacı ile yapılan kampın çok verimli olduğunu düşünüyorum. Tüm klasmanlardaki hakemlerle yapılan toplantılarda görüş alış verişinde bulunulurken hakemlerimizin performanslarını artırma yönünde yeni fikirler üretildi. Kampın yararlı bir kamp olduğuna yürekten inanıyorum” diye konuştu.

Sadık Özbilgehan “Profesyonel hakemler gibi hazırlandılar”

MHK Başkanı Sadık ÖzbilgehanHakemler açısından mükemmel bir kamp geçtiğini söyleyerek “Profosyonel hakemler gibi en iyi şekilde hazırlandılar. Fiziksel ve mental olarak da çok iyi hazırlandılar. Çalışma istekleri MHK ve Futbol Federasyonu çok umutlandırdı. Yeni sezonda hakemlerimizin geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da üst düzey performans göstereceklerine inanmaktayız” dedi.

Üst Klasman hakemlerle toplantı

  Tüm klasman hakemleri ile olduğu gibi üst klasman hakemleri ile de kampın son gününde bir toplantı yapıldı.

Toplantıda bir konuşmada vitrin hakemi olan üst klasman hakemlerinin her aman göz önünde olduklarını unutmamaları istendi. Yapılan hataların yıllar geçse de unutulmadığını, bu nedenle bulundukları yeri korumaları gerektiği, üst klasmana çıkmak kolay ancak, orada kalmanın çok daha zor olduğu anlatıldı.

 Saha içi ve saha dışı her zaman örmek olunması gerektiğini, özellikle maçlarda teknik adamlarla çok fazla muatap olunmasını, maşlar sırasında olası problemlerini mutlaka raporlarına yazmaları istendi.

  Toplantıya katılan hakemler de özellikle maç tayinlerinin daha erken belirlenmesi ve maşlar öncesi, maç sırası ve maç sonlarında yaşadıkları sorunları dile getirerek fikir alış verişinde bulundular.

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