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Amcaoğlu, Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız'ı kabul etti

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Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ı kabul etti.
Amcaoğlu, Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız'ı kabul etti

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gönyeli-Alayköy Hizmet Binası’nda bugün yapılan görüşmede, Amcaoğlu, Yıldız’a, Gönyeli Alayköy Belediyesi hakkında bilgi vererek, birleşme sonrasındaki yeni durumu anlattı.

Geçen yıl hayata geçen belediyeler reformu konusunda da fikir alışverişinde bulunan iki belediye başkanı, Gönyeli-Alayköy Belediyesi ile Beyoğlu Belediyesi’nin ileride gerçekleştirebileceği iş birlikleri konusunda da görüşerek, anlaştı.

Kabulün ardından Amcaoğlu ve Yıldız, bölgeyi gezerek, vatandaşlarla sohbet etti.

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