Amcaoğlu’ndan Oktay ve Dönmez’e teşekkür

Amcaoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Türkiye Tabii Kaynaklar ve Enerji Bakanı Fatih Dönmez ile görüştü. Amcaoğlu temaslarıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

mcaoğlu paylaşımında “Dünya gerçekleriyle paralelde Konu Enerji ve Enerji Arz Güvenliği olunca elimizi herzaman olduğu gibi yine Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sn Fuat Oktay sıkıca kavradı.

Sonrasında Enerji Bakanı Sn Fatih Dönmez ve ekibi vede ASELSAN yetkilileri bizlerle enerji konularını derinlemesine istişare etti. Hepsine KKTC halkı adına yürek dolusu TEŞEKKÜRLER” ifadelerini kullandı.