Ananas nasıl soyulur dlimleri çekirdeklerden çıkarın!

Ananas nasıl soyulur? Yenmesi oldukça zor bir meyve olan ananası en kolay yeme yöntemini sizler için araştırdık.

Ananası ister çiğ yiyebilir isterseniz de pişirebilirsiniz. Tatlılarınızda kullanabilir, içeçecek ya da tatlılarda kullanabiliriniz. Ama daha önce hiç ananas yemediyseniz bu durum sizi biraz sıkıntıya sokabilir. Çünkü ananas çok kolay yenilebilen bir meyve değildir. Ananaslar, kalın ve biraz dikenli deri ile kaplıdır ve üstlerinde büyük yapraklı bir sap bulunur. Elmaelma.com olarak sizlere ananası en kolay nasıl yiyebileceğinizi sizler için araştırdık. Peki anans nasıl yeniR? Gelin bu sorunun yanıtını hep beraber öğrenelim.

Sapı ve dibi çıkarın

Ananası yan yatırın. Bir elinizle tutun ve yapraklı sapın tabanını diğer elinizle tutun. Kök çıkarmak için yaprakları yavaşça çevirin ve çekin. Keskin bir bıçak kullanarak, ananasın üst ve alt yarım inçini (1,3 cm) dikkatlice kesin.

Kabuklarını soyun

Ananası dik bir şekilde tutun.Keskin bir bıçakla işe başlayın. Kabukları ve divotları mümkün olduğunca çıkarmak için yaklaşık 0,6 cm derinliğinde kesmeye dikkat edin.Tüm kabukları soyana kadar aynı işleme devam edin. Meyveleri dilimler halinde kesin.Hepsi bu kadar! Ananası afiyetle tüketebilirsiniz.

Karıncalanma hissi uyandırıyor

Ananas ağızda hafif bir karıncalanmaya yol açmaktadır. Bromelain meyvenin merkezi ve çekirdeği çevresinde yoğunlaşmıştır, bu nedenle çekirdeği çıkarmak hissettiğiniz karıncalanmayı azaltacaktır.