Anastasiadis “Ülkeyi üçüncü bir ülkenin oyun alanına dönüştürecek çözüme hayır”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, “ülkeyi üçüncü bir ülkenin oyun alanına dönüştürecek bir çözüm kabul etmeyeceklerini” söyledi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, “ülkeyi üçüncü bir ülkenin oyun alanına dönüştürecek bir çözüm kabul etmeyeceklerini” söyledi.

Rum radyosuna göre Anastasiadis, “Theofania Yortusu” nedeniyle Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos’un yönetiminde Baf’ta düzenlenen törenin ardından yaptığı açıklamada “Barışçıl prosedürler ve diyalog aracılığıyla ülkeye barışı getirecek bir çözüm için çaba harcamaya devam edeceğini” söyledi.

“Garantileri, asker varlığını ve her demokratik ilkeyi engelleyen hakları öngören bir çözümün manası yok” diyen Anastasiadis, ortaya çıkacak yeni düzenin, Türkiye’den yapmasını bekledikleri hareketler ve eylemlerle işleyebileceğini savundu. Anastasiadis, egemen ve bağımsız olabilecek bir devlet sağlaması için de çaba harcadığını belirtti.

Anastasiadis, “Ülkemizi üçüncü bir ülkenin oyun alanına dönüştürecek bir çözüm kabul edilemez. Garantiler, asker varlığını, özde her demokratik ilkeyi engelleyen hakları öngören çözümün bir manası yoktur” dedi.