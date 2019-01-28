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Anastasiadis'ten 'sataşma' : İletişim maskaralığı

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Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ile TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun peş peşe açıklamalarına, bir ses de güneyden geldi.
Anastasiadis'ten 'sataşma' : İletişim maskaralığı

Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ile TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun peş peşe açıklamalarına, bir ses de güneyden geldi.

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, “İletişim maskaralığını bir tarafa bırakmalıdırlar ve eğer gerçekten istiyorsalar, görüşlerini yazılı olarak belirtmeli veya taleplerini tekrarlamalıdırlar” dedi.

Anastasiades, “Türk tarafı eğer Kıbrıs sorununa çözüm isterse görüşlerini yazılı sunması veya taleplerini tekrarlaması gerektiğini, böylelikle herkesin bunun uygulanabilir ve iş görür bir devlete götürecek bir çözüm olup olmayacağını anlayabileceğini” söyledi.

Akıncı’nın, Kıbrıs’ta iki devletli bir çözümü görüşmesini talep ettiği iddialarını yanıtlayan Anastasiades, “Akıncı’nın hafızasının kendini yanılttığını” savundu.

Kıbrıslı Rum lider, Türk tarafının ‘Kıbrıs’ın tümünü kontrol etmeye’ çalıştığını iddia etti, bunun olmayacağını vurguladı.

 Akıncı’nın bazı noktalara açıklık getirmek için gayrı resmi bir toplantı yapılması davetiyle ilgili olarak da Nikos Anastasiades, kendisinin “her zaman hazır” olduğunu ifade etti; ancak daha önce Akıncı’nın görüşmelerinin bir diyaloğun başlangıcı olarak algılanmasını istemediğini hatırlattı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu’nun Kıbrıs’ın münhasır ekonomik bölgesindeki hidrokarbon araştırmalarıyla ilgili Anastasiades, bunlar üzerinde yorum yapmak istemediğini kaydetti; “Biz devletin belirlediği enerji planı politikasını takip ediyoruz ve herhangi bir meydan okumaya girmiyoruz” şeklinde konuştu.

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