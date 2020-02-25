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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin 4.Olağan Kongresi hakkında soruşturma başlattı

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Bahçeli, kongreye soruşturma açılması için savcılara çağrı yapmıştı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin 4.Olağan Kongresi hakkında soruşturma başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin 4.Olağan Kongresi hakkında soruşturma başlattı.

Başsavcılık, kongrede Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarının kullanıldığı slaytın gösterilmesi üzerine soruşturma başlattığını açıkladı. Slayt gösterisini hazırladıkları tespit edilen 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği ve 14'ünün gözaltına alındığı bildirildi.

Bahçeli, savcılara çağrıda bulunmuştu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de partisinin grup toplantısında HDP kongresi ile ilgili savcılara soruşturma başlatmaları konusunda çağrı yapmıştı.

Bahçeli "Cumhuriyet savcıları HDP’nin bölücü kongresi hakkında mutlaka cezai tatbikata başlamalı gecikmeksizin soruşturma açmalıdır. Türkiye muz cumhuriyeti değildir, çadır devleti değildir. Hepsi aynı alçak karanlık yolun yolcularıdır. Bunlara karşı Cumhur İttifakı da Türk milletinin anıtlaşmış iradesidir" demişti. 1582637038119-e-rn-9-rwf-wk-ak-uw-m.jpg

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