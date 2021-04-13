Ankara Tabip Odası Başkanı: Dün Ankara’da bir hastamızı yatırmak için yer bulamadık, hastamız 12 saat boyunca sedyede kaldı

Ankara Tabip Odası Başkanı Ali Karakoç, dün Ankara'da bir hastayı yatırmak için kamu ve özel hastanelerin hiçbirinde yer bulamadıklarını ve hastanın 12 saat boyunca sedyede kaldığını söyledi.

Karakoç, Türk Tabipleri Birliği'nin "Yaşam Hakkımızdan Vazgeçmiyoruz, Ölümleri Durdurun!" toplantısında yaptığı açıklamada, "Dün Ankara’da bir hastamızı yatırmak için yer bulamadık, hastamız 12 saat boyunca sedyede kaldı. Bu ölümlerin sorumlusu idarecilerdir. Bir an önce acil tedbirlerin alınması gerekiyor." dedi.