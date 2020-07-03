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Ankara'da Avukatlara biber gazlı müdahale!

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Ankara Valiliği’nin “Büyük Savunma Mitingi” öncesi aldığı 15 gün süreliğine eylem ve gösteri yasağı ilan etmesi nedeniyle Ankara Barosu yazılı açıklama yaparak, avukatları suç duyurusunda bulunmak için Sıhhıye Adliyesi’ne çağırdı.
Ankara'da Avukatlara biber gazlı müdahale!

Ankara Valiliği’nin “Büyük Savunma Mitingi” öncesi aldığı 15 gün süreliğine eylem ve gösteri yasağı ilan etmesi nedeniyle Ankara Barosu yazılı açıklama yaparak, avukatları suç duyurusunda bulunmak için Sıhhıye Adliyesi’ne çağırdı. Adliyede toplanan avukatlara polis biber gazı ve kalkanlarla müdahalede bulundu.

Ankara Valiliği’nin “Büyük Savunma Mitingi” öncesi aldığı 15 gün süreliğine eylem ve gösteri yasağı ilan etmesi nedeniyle Ankara Barosu yazılı açıklama yaparak, avukatları suç duyurusunda bulunmak için Sıhhıye Adliyesi’ne çağırdı.

Ankara Barosu’ndan yapılan açıklamada, bugün düzenlenmesi planlanan “Savunma Mitingi”nin valilik kararıyla engellendiği, Anıt Park’ın ise tamamen kapatılması nedeniyle mitingin gerçekleşme imkanının olmadığı belirtildi. 

Yapılan yazılı açıklamada, hem eylem yasağı hem de Ankara’ya 300 metre kala şehre girişi engellenen baro başkanları anımsatılarak, “Bu hukuksuzluk mesleğimize ve tüm meslektaşlarımıza yönelmiştir. Suç duyurusuna imza vermek isteyen meslektaşlarımızı saat 15:00’te Ankara Sıhhıye Adliyesi’ne bekliyoruz” denildi.

AVUKATLARIN ÇAĞRISI MİTİNGE DÖNÜŞTÜ 

Baro başkanları ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen avukatlar, suç duyurusunda bulunmak için adliye önünde toplandı. Polisin kurduğu barikatlardan kontrollü şekilde geçen avukatlar Ankara Adliyesi önünde suç duyurusunda bulunmak için toplandı. Polisin kurduğu barikatlardan kontrollü şekilde geçen avukatlar Ankara Adliyesi önünde dilekçe işlemeni mitinge dönüştürdü. “Savunma susturulamaz” yazılı pankart ve dövizler taşıyan avukatlar, “Hak, hukuk adalet. Savunma susturulamaz. Feyzioğlu istifa” sloganları attı.

"AVUKATLARIN CÜBBELERİ GÖKYÜZÜ KADAR BÜYÜK"

Avukatlar adına ortak açıklamayı okuyan Ankara Baro Başkanı Erinç Sağkan, avukatların hiçbir zaman boyun eğmeyeceğini ve bunun tarihi sorumlulukları olduğunu söyleyerek, “Bu yüzden, insan onurunun yeryüzünün ve gökyüzünün güçlüleri karşısında korunmasının tarihi avukatlarla başlar. Ancak o güçlülerin avukatlardan her devirdeki korkusu öyle büyük olmuştur ki; bazen onları hapislerle, idamlarla tehdit ettirmiş bazen de bir virüs salgınından çaresizce medet umdurmuştur” diye konuştu.

Avukatların cübbelerinin ‘gökyüzü kadar büyük’ olduğunu ve kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğini vurgulayan Sağkan, “Şimdi onların cübbeleri bir barınak, bir çatı, bir kalkan. Altına kimsesiz çocuklar, öldürülen kadınlar, yakılmış ormanlar ve ortadan kaldırılmak istenen koca bir adalet sistemi sığıyor” dedi.

BİBER GAZLI MÜDAHALE

Sağkan’ın açıklamasının ardından avukatlar  yürümek istedi. Ancak polis izin vermedi, avukatlara biber gazı ve kalkanlarla müdahale etti. Bir polisin kafasından yaralandığı öğrenildi. 

AVUKATLAR GÖNDERE CÜPPE ÇEKTİ

MÜZAKERE GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

 

Adliye önünde bekleyişini sürdüren polis ile avukatlar arasında müzakere görüşmeleri sürüyor. 

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