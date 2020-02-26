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Ankara'da koronavirüs karantinası başladı

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Türk Hava Yolları'na ait uçakla Esenboğa Havalimanı'na getirilen 132 yolcu ve 10 mürettebatın karantina işlemleri başladı. Karantina uygulanan iki hastanede önlemlerin artırıldığı belirtildi.
Ankara'da koronavirüs karantinası başladı

İran'da şimdiye kadar 19 kişinin ölümüne yol açan koronavirüs salgını nedeniyle Çarşamba günü Türkiye'ye getirilenlerin karantina süreci başlatıldı. Tahran'dan Ankara'ya  götürülen 132 yolcu ve uçaktaki 10 mürettebatın için iki hastanede numunelerin alınmaya başladığı açıklandı.

Ankara Esenboğa Havalimanı'na getirilen 132 yolcu ve 10 mürettebat, özel kıyafetli sağlık görevlileri eşliğinde ambulanslarla Zekai Tahir Burak Hastanesi ve Bilkent Tıbbi Gözlem Kliniği'ne nakledildi. Dördünde öksürük, ikisinde boğaz ağrısı şikayeti bulunan, diğerlerinde ise hastalık belirtisi bulunmayan toplam 142 kişinin, başka hasta bulunmayan iki hastanede tek kişilik odalarda gözlem altında tutulacağı bilgisi verildi.

Karantina süreci boyunca söz konusu kişilerden numuneler alınarak kontrol edilecek. Aralarında çocukların da bulunduğu gözlem altındaki yolculara tek kullanımlık malzemeler verilecek ve tüm atıklar "tıbbi atık" olarak değerlendirilip özel poşetlerle atılacağı belirtildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuya ilişkin Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Zekai Tahir Burak Hastanesi’ni ziyaret etti. Ziyaretinin ardından bir basın açıklaması yapan Koca, “Şu ana kadar yapılan testlerin sonuçları negatif, yolcuların hiçbirinde koronavirüse rastlanmadı" dedi.

Türk Dışişleri Bakanlığı Irak ve İtalya'ya seyahat uyarısı yaptı. Türk vatandaşlarının zorunlu olmadıkça İtalya'da koronavirüs görülen bölgelere seyahat etmemeleri "önemle" tavsiye edildi. Irak'la ilgili seyahat uyarısında da  koronavirüs vakalarının sayısının ülke çapında artış eğiliminde olduğu belirtildi. Açıklamada, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça ülkede koronavirüs görülen bölgelere seyahat etmemeleri istendi.

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