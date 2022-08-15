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Anket ortalaması AKP’yi kurtarmadı

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Saray yönetimi için anket sonuçları iç açıcı gitmiyor. Son bir yılda oyları hiç olmadığı kadar düşen AKP, 9 anket sonucunun ortalamasında yüzde 31’i zor aştı. Millet İttifakı, Cumhur İttifakı’nın tekrar önünde yer aldı.
Anket ortalaması AKP’yi kurtarmadı

Politika Servisi

Seçimlerin yaklaşmasıyla anket şirketlerinin çalışmaları son zamanlarda hız kazandı. Son olarak ALF, Piar, ORC, ASAL, Themis, Optimar, MetroPOLL, AKSOY ve Yöneylem olmak üzere toplam 9 anket şirketinin temmuz ayında yapmış oldukları araştırmaların ortalaması alındı. Aralarında yandaş ve bağımsız şirketlerin de anket sonuçları olmasına rağmen Erdoğan’ın partisi AKP’nin zoraki bir şekilde yüzde 30 oy oranına ulaştığı dikkat çekti. Son yıllarda seçmeninin giderek uzaklaştığı AKP’nin oy ortalaması, çalışmanın sonuçlarına göre yüzde 31,3 oldu. İkinci sırada yüzde 26,8 ile CHP yer aldı. CHP’yi yüzde 14,3 ile İYİ Parti takip etti. HDP’nin yüzde 9,8’lik ortalaması ise partinin oy oranını koruduğunu gösterdi. Barajı geçememe ihtimali olan MHP’nin oy ortalaması ise yüzde 7 oldu.

Altılı Masa’da yer alan DEVA Partisi’nin oy ortalaması yüzde 2,3, Gelecek Partisi’ninki ise yüzde 1,4.

Öte yandan ittifaklar içinde oylar ele alındığında ise Millet İttifakı’nın tekrardan Cumhur İttifakı’nın önünde olduğu görüldü. Partilerin bireysel oyları toplandığında Cumhur İttifakı 38,3, Millet İttifakı ise 41,1 oranında oy alıyor.

AKP’DEKİ ERİME NEW YORK TİMES’A HABER OLDU

ABD’nin önde gelen gazetelerinden New York Times, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 seçimleri için yapılan anketlerde kötü bir gidişat sergilediğini yazdı. New York Times yazarlarından Steve Erlanger, "Erdoğan, 2023 seçimi için yapılan anketlerde kötü bir gidişat sergiliyor. Erdoğan’ın anketlerde kötü gitmesinin sebebi, kötüye giden ekonominin insanları tahrip etmesi ve Türk vatandaşlarının, ülkeye giren milyonlarca mülteciye sabrının tükenmesi" dedi.

Steve Erlanger, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan için ‘değişken’ tanımlamasında bulunduğu yazısında, merkez Bankası’nda kuruduğunu, enflasyonun yıllık yüzde 80 civarında olduğunu ve Erdoğan’ın 2023 seçimlerine zorluk içinde girdiğini yazdı.

Erlanger ayrıca son dönemde artan Rusya ve Türkiye ilişkilerini değerlendirdi. Erlanger, “Erdoğan’ın riskli bir seçime hazırlanması ve Suriye’de yeni bir sınır ötesi operasyon planlaması gündemdeyken Türkiye nakit, gaz ve ticaret arayışında, Putin’in ise Batı yaptırımlarından kaçmak için dosta ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

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