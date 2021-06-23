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Anketlerde iktidar erimeye devam ediyor

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Aksoy Araştırma tarafından yapılan 'Türkiye Monitörü’ konulu ankette çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.
Anketlerde iktidar erimeye devam ediyor

Aksoy Araştırma tarafından yapılan ‘Türkiye Monitörü’ araştırması sonuçlarına göre; “Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna katılımcıların yüzde 14,3’ü “kararsız olduğunu”, “belirtmek istemediğini” ve “oy kullanmayı düşünmediğini” ifade etti. Araştırma sonuçlarında kararsızlar dağıtıldıktan sonra Cumhur İttifakı’nın oy oranı yüzde 39,8 olarak gerçekleşti. Millet İttifakı’nın oy oranı ise yüzde 41,1 oldu.

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Türkiye Monitörü Araştırması’nda, katılımcılara "Genel olarak düşündüğünüzde, Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz?" sorusuna yanıtlar alındı. Araştırmaya katılanların yüzde 50,5’i Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görev yapış tarzını onaylamadığını belirtirken, sadece yüzde 32,8’i onayladığını belirtti. Katılımcıların yüzde 16,7’si ise kararsızım cevabını verdi. AKP seçmeninin %65,7’si Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görev yapış tarzını onayladığını ifade ederken, Cumhur İttifakı’nın diğer bileşeni olan MHP seçmeninin sadece yüzde 39,2’si Erdoğan’ın tarzını onayladığını dile getirdi.

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