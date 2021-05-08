Anneler Günü yarın…Her yıl mayıs ayının ikinci pazarında kutlanan Anneler Günü, bu yıl yine Covid-19 pandemisinin gölgesinde kutlanıyor.

Gün dolayısıyla, yetkililer yanında kurum kuruluşlar da yayımladıkları mesajlarla, en değerli varlıklar olarak tanımladıkları annelerin gününü kutlarken, güzel dileklerini paylaştı.

ÖZÇINAR

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Anneler Günü mesajında, “Annelerimiz, bizlere hayat veren, hayatı öğreten, en değerli varlıklarımız” diyerek, tüm anneleri kutladı.

Özçınar mesajında şunları kaydetti:

“Evlatları üzerindeki emeği, sevgisi ve yaşam boyu süren desteğine karşılık beklentileri sadece güzel bir sözle birlikte, evlatlarının kendilerine olan sevgisini hissetmek.

Anneler Günü, geçtiğimiz yıl olduğu gibi ne yazık ki bu yıl da Covid-19 pandemisinin gölgesinde geçiyor.

Her annenin en kısa zamanda evlatlarıyla yeniden doyasıya kucaklaşabileceği huzurlu günlerin gelmesi en büyük temennimiz.

Sevgilerin en büyüğünü hak eden, varlıklarıyla hayatımıza ışık olan, tüm fedakar anneleri kutlar, sağlıklı nice yarınlar, uzun ömürler dilerim”

HARMANCI

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Anneler Günü dolayısı ile yayımladığı mesajda, anneliğin sadece evlat sahibi olmakla sınırlandırılamayacak bir kavram olduğunu belirtti.

Harmancı mesajında, anneliğin sadece evlat sahibi olmakla sınırlandırılamayacak bir kavram olduğunu, anne şefkati göstererek birçok bireye kol kanat geren, onları yaşamın zorlu koşullarında yalnız bırakmayanlar olduğunu kaydetti.

Başkan Harmancı, annelerin kendinden fedakarlık eden, koşulsuz sevgisi ile her türlü zorluğa karşı onları koruyan bir sevgi ve emek timsali olduğunu belirtti.

Harmancı ayrıca LTB olarak, pandemi koşulları içerisinde 65 yaş üstü bireylere anneler günü ziyaretlerini, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da gerçekleştiremeyeceklerini ifade etti.

SADIKOĞLU

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Anneler Günü mesajında ‘İstikbal Annelerin Ellerindedir’ diyerek, annesi Aliye Sadıkoğlu ile birlikte aynı görüntüde yer aldığı videoyu da sosyal medya hesabından paylaştı.

“ANNELERİMİZİN HAKKI HİÇBİR ZAMAN ÖDENMEZ”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, yarın kutlanacak Anneler Günü nedeniyle yayımladığı mesajında şunlara yer verdi:

“Üzerimizdeki gerçek hak sahibi annelerimizin hakkı hiçbir zaman ödenmez, ödenemez. Nitekim onlar; karşılıksız sevgileri, şefkatleri ve sonsuz özverileri ile başımızın tacıdırlar. Varlıklarıyla her zaman bize güç veren annelerimiz, her zaman bizlerin yol göstericisidirler. Zira istikbalimiz onların ellerindedir.

Onlar bizim hayatlarımıza dokunan, en değerli varlıklarımız, başımızın da tacıdırlar.

Biliyorum ki, zor günlerden geçtiğimiz şu günlerde birçoğunuz annelerinizin sağlığı için onları uzaktan görmekle yetiniyor ya da telefonla hasret gideriyorsunuz. Ama bu günler de geçecek, gelecek sağlıklı güzel günler. Bu vesileyle başta hayatını kaybeden tüm annelere rahmet diliyor, sonra kendi annem olmak üzere tüm annelerin ve anne adaylarının anneler gününü kutluyorum.”

ALEVİ KÜLTÜR MERKEZİ

KKTC Alevi Kültür Merkezi Kadınlar Komisyonu, kadın ve çocuklara yönelik şiddet için yasal düzlemelerin geliştirilmesinin en önemli talepleri olduğunu vurguladı.

Alevi Kültür Merkezi Kadınlar Komisyonu tarafından Anneler Günü nedeniyle yayınlanan bildiride, çalışma hayatında kadın haklarının iyileştirilmesi ve şiddete karşı daha çok koruma sağlanması gerektiği vurgulandı.

Bildiride, “Çalışan kadının eşit haklara sahip olması en önemli hususlar arasındadır. Çalışan annelerin yasal haklarının en iyi noktada olması gerekmektedir. Bir diğer önemli ve hayati konu da, kadına ve çocuklara yönelik giderek artan şiddet olaylarıdır. Bu konuda yasal düzenlemelerin kadını ve çocukları koruyucu ve denetleyici olacak şekilde ivedilikle çözümlenmesi gerekmektedir. Kadına şiddet maalesef toplumun en büyük yarasıdır. Bunun önüne geçilmesi ve durdurulması en büyük talebimizdir” denildi.

Dünyanın her yerinde en çok mağdur olan kesimin kadınlar ve çocuklar olduğu belirtilen açıklamada, “Kadınların günümüzde hala daha ataerkil toplum anlayışının baskısını altında mücadele etmesi, kadının belli kalıplar içinde tutulup itibarsızlaştırılması, hor görülmesi ve birçok baskılara maruz kalması bizler tarafından kabul edilebilir bir durum değildir” denildi.