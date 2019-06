Antrenörler seminerden geçti

KTFAD tarafından düzenlenen teknik Direktör-A Lisans yenileme Semineri bugün 118 katılımcı ile Lefkoşa’daki Pradais Park’ta gerçekleştirildi. Seminere katılan toplam 118 üyenin kayıt kabullerinin yapılmasından sonra başlayan seminere KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, KTSYD Başkanı çelen Oben, KTFHGD Başkanı Niyazi Nizam, Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu da katıldı.

Seminere Türkiye’den de BESYO Öğretim Görevlisi Prof. Ahmet Acet, Kayserispor yardımcı ant. Sekan Emre Sefa, TFF kaleci eğitmeni Ferhat Odabaşı, TFF Eğitmenleri Dr. Atilla Yüce ve Nedim Karadeniz de seminere katılıp antrenörlere bilgiler verdiler. Kayıt işlemlerinden sonra başlayan seminer saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra KTFAD Başkanı Süleyman Göktaş’ın yaptığı açılış konuşması ile başladı.

Süleyman Göktaş(KTFAD Başkanı)

Açılış konuşmasını yapan KTFAD Başkanı Süleyman Göktaş ”Böyle seminerlerin her zaman faydası olduğu kadar bağların daha çok güçlenmesine neden olmaktadır. Hizmet içi eğitimlerle gelişmemizi sağlamalıyız. Zorunlu olan bu seminer her zaman yapılmalıdır. Seyir zevkini artıran bir spor dalı olan futbola en çok emek veren sizlersiniz ve bu zevki artırmamız gerekir. Buralardan alınacak her bilgi sizler için bir artı olacaktır.” Diyerek konuşmasını tamamlarken seminerin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Hasan Sertoğlu(KTFF Başkanı

“Bizler için futbolumuzu yönetmek dışardan görüldüğü kadar zor değildir, yeter ki diğer etkenler bizler engel olmasın. Özellikle yaşanan hükümet değişikliklerinde yaşanan belirsizlikler bizlere sıkıntılar yaşatıyor. Yeni sezona hazırlanırken sahaların hazır olması bizim en önemli önceliklerimizdir. Spor Dairesi yetkilileri ile yaptığımız istişarelerle sahalarımızdaki bakımlar devam etmekte ve sorunlu sahalarımız mutlaka yeni sezona yetişecektir. Bu konuda Spor Dairesi yetkililerine çok teşekkür ederim” “Yabancı oyuncu konusu kulüplerle birlikte alınan bir karardı. Önümüzdeki 2 sezonda yabancı oyuncu sayısı 3 olacaktır. 21 yaş altı kuralı da aynen devam edecektir. Kulüplerimiz teknik adamlarla birlikte hareket etmelidir. Yönetici başka teknik adam başka karar vermemelidir. Antrenörlerin diğer takım oyuncuları arasındaki gereksiz iletişimler de bizleri rahatsız etmektedir. Bundan sonra böyle iletişimler devam ederse gereken cezalar verilecektir” diyerek katılımcılara teşekkür etti.

Dilber(TÜFAD Başkanı):

“Futbolda teknik kısım ve diğer sorunlar olarak 2 önemli sorunumuz var. Bizler de futbolun elçisi olarak bu konularda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. FİFA ve UEFA ile denklik sorunu en önemli sorunlarımızdan biri olarak önümüzde duruyor. Antrenörlerle ilgili kurslar Türkiye’de yapılmış olsa TC vatandaşı olarak işlem görüp belki de bu denklikler ortadan kalkacaktı. Burada oynayan futbolcuların mutlaka Türkiye’de veya diğer Avrupa ülkelerinde oynamasını sağlamak zorundayız. Yani bir KKTC’li futbolcuyu Avrupa takımlarında oynatabilmek çok çok önemlidir. Burada yapılması gereken dünyanın neresinde olursa olsun futbolcumuzu oynatmalıyız.”

Alkan Değirmencioğlu(Spor Dairesi Müdürü

Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu da konuşmasında seminere katkı koyanlara teşekkür ederken bilhassa sahaların bakım ve idamesinde çok iyi bir dönem geçirdiklerini sporcu sağlığını da düşünerek hiçbir çalışmadan kaçınmayacaklarını dile getirerek konuşmasını tamamladı. BESYO Öğr. Görevlisi Prof. Dr. Ahmet Acet ve Kayserispor Yrd. Antrenörü Serkan Emre Sefa da 2018 Dünya Kupas’nda öne çıkan istatistiki konularla ilgili slayt gösterilerle bilgiler verdiler. Saha içi organizasyonların nasıl uygulanacağını, maç sırasında gelişen pozisyonlara göre neler yapılması gerektiğini anlattılar. Modern kaleci ve kaleci antrenörlüğü ile ilgili bilgileri de TFF kaleci Eğitmeni Ferhat Odabaşı sunum yaptı. Modern kaleci profilinde olması gerekenler, kaleci antrenörünün takımlarına neler verdiğini slaytlı gösterimlerle seminer katılanlara aktardı.

Verilen öğle yemeği arasından sonra seminere katılanlar saha çalışmalarına geçtiler. Atatürk Spor Kompleksi içerisindeki antrenman sahasında TFF Eğitmenlerinden Dr. Atilla Yüce ve nedim Karadeniz savunma hücum prensipleri ve geçişler konusunda sahada uygulamalı çalışmaları gösterdiler. Özellikle savunmadan hücuma geçiş ve hücumdan savunmaya geçişler üzerinde durarak katılımcılara uygulamalı bilgiler verdiler. Seminer katılımcılara katılım belgelerinin verilmesi ile tamamlanırken bu gün de B-C ve kaleci antrenörlerinin semineri gerçekleştirilecek.