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Apple: Telefonları kasıtlı olarak yavaşlattığı iddia edilen teknoloji devine Avrupa'da 180 milyon euroluk dava açıldı

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Avrupa'da bir tüketici derneği, kullanıcıları yeni modellere teşvik etmek amacıyla iPhone'ları kasıtlı olarak yavaşlattığı iddiasıyla Amerikan teknoloji devi Apple'a 180 milyon euroluk dava açacağını açıkladı.
Apple: Telefonları kasıtlı olarak yavaşlattığı iddia edilen teknoloji devine Avrupa'da 180 milyon euroluk dava açıldı

Apple, Mart'ta ABD'de açılan bir davada davacılarla uzlaşmaya gitmiş ve 500 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti. Şirket geçen ay da benzer bir davada 113 milyon dolar tazminat ödemişti.

Euroconsumers adlı tüketici derneği, dünkü açıklamasında Belçika ve İspanya'daki dava başvurularının ardından birkaç hafta içinde İtalya ve Portekiz'de de dava açılacağını duyurdu.

Dernek 2014-2020 yılları arasında satılan toplam üç milyon adet iPhone 6, 6 Plus, 6 S ve 6 S Plus'un her biri için 60'ar euro ödeme yapılmasını istiyor.

'ABD'deki tüketiciler gibi saygı görmek istiyoruz'

İngiltere'de yayımlanan Financial Times gazetesine göre Euroconsumers yöneticilerinden Els Bruggeman, "ABD'deki tüketicilere gösterilen saygıyı Avrupa'daki tüketiciler de görmek istiyor" dedi.

Bruggeman, "Apple telefonları yavaşlatacağını bilmesine rağmen bataryayla ilgili sorunları perdelemek için yazılım güncellemeleri yaptı" diye konuştu.

Apple 2017'de eski iPhone'ların bataryalarının aniden bitmesini engellemek için yapılan güncellemelerin cihazları yavaşlattığını kabul etmişti.

Apple'dan yeni davalarla ilgili olarak yapılan açıklamada ise "Müşterilerimizi yeni modellere teşvik için asla herhangi bir Apple ürününün ömrünü kısaltmayız ya da kullanıcı deneyimini zayıflatmayız" denildi.

Belçika'daki davacıları temsil eden avukatlardan Bart Volders, Avrupa'da ABD'dekine benzer tüm kıtayı kapsayan bir toplu dava sistemi olmadığını, fakat ayrı davaların "kartopu etkisi" yapabileceğini söyledi.

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