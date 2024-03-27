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Araçlarından çıkanlar hayrete düşürdü...

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Lefkoşa Polis Müdürlüğü Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri ve Adli Şube ekipleri Lefkoşa’da huzuru sağlamak için gerçekleştirdiği operasyonlara devam ediyor.
Araçlarından çıkanlar hayrete düşürdü...

Operasyon kapsamında tutuklanan zanlı B.S ve M.D.K’nin üzerlerinde ve kullanımlarındaki araçta yapılan aramada; toplam 6 gram ağırlığında hintkeneviri ile 2 adet çakı, 2 adet bıçak, beyzbol sopası ve mınçıka bulundu.

Tutuklanan iki zanlı mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şubede görevli polis memuru Emine Çıkan mahkemede olguları aktardı. ü

Polis, 26 Mart 2024 tarihinde saat 14.30 raddelerinde Lefkoşa'da, Sht. Mustafa Ruso Caddesi üzerinde Cürümleri Önleme Şubesi'ne bağlı polis ekipleri tarafından zanlıların tasarruflarında bulunan araç içerisinde yapılan aramada 13 ayrı paket içerisinde yaklaşık 6 gram hintkeneviri uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde ile M.D.K'nin üzerinde 18 santim uzunluğunda bir adet çakı,  araç içeninde 49 santim uzunluğunda beyzbol sopası, 60 santim uzunluğunda bir adet mımçıka, ağız uzunluğu 11 santim ve toplam uzunluğu 22 santim bıçak, ağız uzunluğu 9 santim ve toplam uzunluğu 20 santim bıçak ve uzunluğu 15 santim çakı bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, aynı tarihte B.S'nin kalmış olduğu ikametgâhta mahkeme emri ile yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şeye rastlanmadığını kaydetti.

M.D.K'nin daimi ikametgâhı olmadığından arama yapılamadığını kaydeden polis, zanlıların tasarrufunda bulunan uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin Devlet Kimya Laboratuvarına analize gönderileceğini ifade etti. ,

Polis, uyuşturucu maddelerin sarılı olduğu naylon poşetlerin üzerinde parmak izi olup olmadığının tespiti için PGM-Foto Parmak İzi İnceleme Şubesine ve zanlılara ait cep telefonları incelenmek maksadıyla PGM-Data İnceleme Şubesine gönderileceğini kaydetti.

Polis, zanlıların tasarrufunda bulunan uyuşturucu olduğuna inanılan maddeleri kimden ve ne şekilde temin ettiklerinin araştırılacağını kaydetti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini kaydederek, 2 gün süre istedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yakut Bilgeç, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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