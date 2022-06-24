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Arap medyası: Türkiye’nin operasyonu öncesinde ABD’den yeni hamle

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Son haftalarda Türkiye'nin Suriye'ye askeri bir operasyon gerçekleştireceğine dair açıklama ve sinyallerin gelmesiyle birlikte bölgedeki hareketlilik sürüyor.
Arap medyası: Türkiye’nin operasyonu öncesinde ABD’den yeni hamle

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine bir askeri operasyon yapması gündemdeyken, İran’ın resmi medya kuruluşu Press TV dikkat çekici bir iddiayı ortaya attı. Press TV, Suriye’nin güneydoğusunda Washington destekli Maghawir al-Thawra’nın Suriye’nin kuzeydoğusuna doğru ilerlediğini iddia etti.

İran medyası bu iddiayı Lübnan’ın Arapça yayın yapan al-Mayadeen isimli TV kanalına dayandırdı. Haberde ABD’nin desteklediği ve Irak ile Ürdün sınırına yakın El-Tanf bölgesinde konuşlanan Maghawir al-Thawra’nın (MaT- Türkçesi Devrimci Komando Ordusu) Suriye’nin kuzeyine gönderildiği öne sürüldü. İran’ın terör örgütü kabul ettiği MaT’nin omurgasını terör örgütü PKK/YPG/PYD’nin oluşturduğu ve sırtını ABD’ye dayayan Suriye Demokratik Güçleri’nin bulunduğu bölgeye ilerlediği iddia edildi.

“TÜRKİYE’NİN OPERASYONUYLA BÖLGEDEN KAÇARLARSA…”

Al-Mayadeen’in haberinde, “Türkiye’nin yeni bir operasyonu ile birlikte bölgedeki Suriye Demokratik Güçleri’ne bağlı grupların ayrılması ihtimaline karşı ABD önderliğindeki koalisyon petrol bulunan bölgeyi Suriye hükümetinin ele geçirmemesi için buraya grupları göndererek varlığını genişletmeyi amaçlıyor” denildi.

Taraflardan konuyla ilgili başka bir açıklama gelmedi.

DEVRİMCİ KOMANDO ORDUSU NE ZAMAN KURULDU?

2016’da kurulan Devrimci Komando Ordusu, ABD’nin desteğini alarak Suriye’nin doğusunda konuşlanıyor. ABD’den destek alan Devrimci Komando Ordusu için bu yılın Nisan ayında Pentagon’dan bütçe çıkmıştı.

O dönemde yapılan açıklamada, “Bütçe gerekçelendirme belgesinin Suriye bölümünde, koalisyonun IŞİD'in yenilgiye uğratılması görevini, ‘Suriye Demokratik Güçleri ve Suriye'nin kuzeydoğusunda onunla bağlantılı gruplarla Suriye'nin güneydoğusundaki Devrimci Komando Ordusu birlikleri (Mağavir El Sevra) aracılığıyla icra etmeye devam ettiği’ belirtildi” denilmişti.

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