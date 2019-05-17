  • BIST 86.796
  • Altın 248,667
  • Dolar 6,0406
  • Euro 6,7414
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı bromat miktarları uygun çıkan su markalarını açıkladı

Araştırma: Y kuşağı toplum önünde ağlamaktan kaçınmıyor

» »
Britanya’daki bir sigorta şirketinin yaptırdığı araştırmaya göre 1981-1996 yıllarında doğanların, başka deyişle Y kuşağının toplum önünde ağlama olasılığı eski kuşaklara oranla iki kat fazla.
Araştırma: Y kuşağı toplum önünde ağlamaktan kaçınmıyor

Daily Mail’deki habere göre Privilege Insurance adlı şirketin Opinium Araştırma Şirketi’ne yaptırdığı ankete 2 bin kişi katıldı. Y kuşağının temsilcilerinin yüzde 12’si barda veya toplu taşıma araçlarında ağladığını söyledi. Bu oran kendilerinden daha yaşlı olan gruplarda yüzde 6.

Y kuşağının ağlama nedenleri arasında işte zor bir gün geçirmiş olmak da var takımının maçı kazanamaması da. Söz konusu kadınlara gelince ise aynı yaş grubundaki kadınların yüzde 20’si işte ağladığını itiraf ediyor, yüzde 50’si ise arkadaşlarının yanında ağlıyor. Arkadaşlarının önünde ağlayan erkeklerin oranı yüzde 25.

Uzmanlar, araştırma sonuçlarının geçmişteki toplum önünde ağlamamak için ‘kendini ve dudakları sıkma’ alışkanlığının değiştiğine, Y kuşağının toplum önünde duygularını ifade etmekten çekinmediğine işaret ettiğine dikkat çekti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Game of Thrones'un Final Sezonunun Baştan Çekilmesi İçin İmza Kampanyası Başlatıldı16 Mayıs 2019 Perşembe 21:00
  • Kürtaj oranlarının doğum oranını geçtiği ülke: Grönland16 Mayıs 2019 Perşembe 15:09
  • Bu sefer erkekler kampanya başlattı: 'Yunan tanrısı' gibi sorunlu erkek tasvirlerinden uzaklaşın16 Mayıs 2019 Perşembe 11:17
  • Olmasaydı Sonumuz Böyle: Game of Thrones Final Sezonunda Neden Dibe Vurdu?15 Mayıs 2019 Çarşamba 22:00
  • ‘Game of Thrones’un senaristinden şaşırtan paylaşım15 Mayıs 2019 Çarşamba 21:00
  • Kalust Sarkis Gülbenkiyan: Yaşadığı dönemin en zengin insanı, 'Bay yüzde 5' lakaplı Üsküdarlı Ermeni işadamının hikâyesi15 Mayıs 2019 Çarşamba 16:26
  • Game of Thrones: Taht Oyunlarını kim kazanacak?15 Mayıs 2019 Çarşamba 16:17
  • Avrupa Vicdani Ret Bürosu'ndan Türkiye'ye eleştiri15 Mayıs 2019 Çarşamba 10:20
  • NASA’da görevli Türk Bilim İnsanı, Dünya’nın ölüm tarihini açıkladı14 Mayıs 2019 Salı 22:00
  • Papua Yeni Gine’de 7,5 büyüklüğünde deprem14 Mayıs 2019 Salı 16:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti