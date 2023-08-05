  • BIST 7400.57
  • Altın 1685.088
  • Dolar 26.9113
  • Euro 29.6355
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKADiyabette yaz tehlikelerine dikkat!

Araştırma: Yeni keşfedilen bakteri türü, sıtmanın bulaşıcılığını engelleyebilir

» »
Sıtmanın sivrisineklerden insanlara bulaşmasını engellemeye yardımcı olabilecek bakteri türü keşfedildi.
Araştırma: Yeni keşfedilen bakteri türü, sıtmanın bulaşıcılığını engelleyebilir

İngiliz ilaç şirketi GSK ve Johns Hopkins Sıtma Araştırma Enstitüsünün ortaklaşa yürüttüğü çalışmada yeni nesil sıtma ilacı geliştirmeye odaklanan araştırmacılar, sivrisineklerde yaşayan bakteri türünü keşfetti.

Araştırmacılar, çalışma yaptıkları sivrisinek kolonilerinden birinde en yaygın ve ölümcül sıtma türü ‘P. Falciparum’ parazitinin yoğunluğunda önemli ölçüde azalma olduğunu tespit etti.

Bu koloniyi inceleyen araştırmacılar, ‘Delftia tsuruhatensis Tres Cantos 1 (TC1)’ ismi verilen bakterinin, sivrisineklerin tükürük bezinde ve orta bağırsağında sıtmaya sebep olan parazitlerin miktarını azalttığını keşfetti.

TC1 bakterisinin ‘Harmane’ isimli molekül salgılayarak sivrisineklerdeki ölümcül sıtma parazitiyle mücadele ettiği kaydedildi.

Araştırmacılar, salgılanan ‘Harmane’ molekülü sayesinde sivrisinek ısırığıyla insana bulaşan parazitte yüzde 75 azalma görüldüğünü, bu sayede sıtmayla mücadele edilebileceğini belirtti.

TC1’in, sivrisineklerce doğal şekilde üretilen ve farklı ekosistemlerde yaygın bulunan bakteriler olduğu tespit edildi.

Hindistan, İran ve Afrika’da sıtmanın ana taşıyıcısı sivrisineklerde etkili olduğu gözlemlenen TC1’in, insanlara sivrisineklerden bulaşan ve sıtmaya yol açan parazitlerle de mücadele edebileceği öngörülüyor.Araştırmanın sonuçları ‘Science’ dergisinde yayımlandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İklim değişikliği bulaşıcı hastalıkları körüklüyor26 Temmuz 2023 Çarşamba 14:59
  • Bilim insanları: Dünyayı kavuran aşırı sıcakların insan etkisinden bağımsız oluşması neredeyse imkansız25 Temmuz 2023 Salı 16:46
  • Yaz aylarında görülen depresyonun 10 nedeni21 Temmuz 2023 Cuma 19:05
  • Sıcak çarpması belirtilerine dikkat!19 Temmuz 2023 Çarşamba 11:02
  • Dünya Bankası Başkanı Banga: "Bir nesli daha yoksulluğun pençesinde kaybedebiliriz"18 Temmuz 2023 Salı 18:42
  • Aşırı sıcak hava dalgaları neden artıyor?18 Temmuz 2023 Salı 16:44
  • Sıcak havalarda araç kliması kullanımına dikkat!17 Temmuz 2023 Pazartesi 15:08
  • Kalp hastaları sıcak havalarda sıvı ve mineral dengesine dikkat etmeli17 Temmuz 2023 Pazartesi 12:28
  • Yazın spor yaparken bu hatalardan kaçının!17 Temmuz 2023 Pazartesi 10:11
  • Deadpool 3’ün çekimleri durdu15 Temmuz 2023 Cumartesi 14:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti