  • BIST 5.482,81
  • Altın 1483.837
  • Dolar 23.6694
  • Euro 25.5411
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAİzmir’de 3.9 büyüklüğünde deprem

Araştırmacılar Antarktika'daki derin okyanusun ısındığını keşfetti

» »
Uluslararası araştırmacılar, okyanusların ısı ve karbon depolamasına önemli katkı sağlayan Weddell Denizi'ndeki Antarktika Dip Suyu'nun (AABW) azaldığını ve ısındığını açıkladı.
Araştırmacılar Antarktika'daki derin okyanusun ısındığını keşfetti

British Antarctic Survey'in (BAS) yaptığı ve "Nature Climate Change" isimli dergide yayımlanan araştırmaya göre, rüzgar ve denizdeki uzun süreli değişimler, Güney Okyanusu'nun bir parçası olan Weddell Denizi'ndeki dip suyu üretimini etkiliyor.

Dünyanın en soğuk ve yoğun su kütlesi olan AABW'nin azaldığına ve ısındığına dikkati çeken araştırmacılar, dip suyunda gözlemlenen düşüşün atmosferdeki ısı ve karbonun okyanusta depolanmasına engel olabileceğini kaydetti.

Araştırmaya konu verileri toplamak için gemi ve uydu kullanan uzmanlar, Weddell Denizi'nin ısı ve tuzluluk seviyesini ölçtü.

Araştırmacılar, dip suların seviyesinin son 30 yılda yüzde 20'den fazla düştüğünü vurgulayarak geri kalan 2 bin metreden daha derin suların diğer okyanuslara oranla 4 kat daha fazla ısındığını kaydetti.

Sulardaki azalmanın deniz buzu oluşumundaki düşüşten kaynaklandığı belirtilirken, normal şartlarda buzun yerini değiştirerek yeni buz oluşumuna imkan veren rüzgarların zayıfladığı, bunun da buz oluşumunu yavaşlattığı aktarıldı.

DERİN SULARDAKİ DEĞİŞİM DÜŞÜNÜLENDEN KISA SÜRDÜ

Araştırmanın başyazarı olan Fiziksel Oşinograf Dr. Shenjie Zhou, bölgenin hassaslığına dikkati çekerek atmosfer ve deniz buzu arasındaki ilişkinin önemini vurguladı.

Derin sulardaki düşüşün ekosistemi etkileyebileceğini dile getiren araştırmacı Dr. Alessandro Silvano ise eskiden derin sulardaki değişimin yüzyıllar sürebileceğini düşündüklerini fakat gözlemlerinde bunun daha kısa zamanda olabileceğini tespit ettiklerini söyledi.

Güney Okyanusu'nun, Sanayi Devrimi'nden bu yana, insan kaynaklı küresel ısınmanın yüzde 90'ını, fazla karbon salınımının ise 3'te 1'ini depoladığı biliniyor.

Araştırma. "Nature Climate Change" dergisinde yayımlandı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • NATO’nun en büyük hava tatbikatı başladı12 Haziran 2023 Pazartesi 20:42
  • Belçika’da “ısı dalgası” uyarısı12 Haziran 2023 Pazartesi 19:43
  • Almanya'da BioNTech davasının ilk duruşması iptal edildi12 Haziran 2023 Pazartesi 17:41
  • ABD’de korkutan görüntü! Binlercesi kıyıya vurdu12 Haziran 2023 Pazartesi 10:25
  • Covid-19’un nasıl çıktığıyla ilgili dehşete düşüren rapor: En ölümcül virüsleri alıp…11 Haziran 2023 Pazar 18:59
  • BioNTech’e şok: Covid-19 aşısının yan etkileri yüzünden yarın hakim karşısına çıkıyorlar11 Haziran 2023 Pazar 13:31
  • Pakistan’da şiddetli yağışlar can aldı10 Haziran 2023 Cumartesi 23:35
  • Belçika, CIA’den bilgi aldı! Saldırıda “Ukrayna izi” olabilir10 Haziran 2023 Cumartesi 20:59
  • Coronanın beyin hücreleriyle birleşebildiği ortaya çıktı10 Haziran 2023 Cumartesi 15:12
  • Greta Thunberg mezun oldu: Son kez eylem yaptı09 Haziran 2023 Cuma 18:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti