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Arda Turan vergi kaçırmakla suçlandı

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Arda Turan vergi kaçırmakla suçlandı
Arda Turan vergi kaçırmakla suçlandı

Vozpopuli adlı İspanyol gazetesinin haberine göre, savcılık Arda Turan’ı 2015 ile 2016 yılları arasında 828 bin euro vergi kaçırmakla suçladı.


Haberde, Arda Turan ile ilgili 2021 yılında başlatılan soruşturma tamamlandı. Savcılık yaptığı suçlama sonrasında Barselona’daki Esplugues 2 numaralı mahkemesi dava açmak için ilk girişimde bulundu. Ancak anlaşma yoluyla dava açılmadan soruşturma kapatılabilecek.


İspanya’da 2015’te 499 bin 740 euro, 2016’da 328 bin 351 euro vergi kaçırmakla suçlanan Arda Turan, ilerleyen haftalarda Barselona’ya gelerek, mahkeme huzurunda maliye ile anlaşarak dava açılmadan çözüm bulabilecek.


“İmaj haklarından elde ettiği gelirleri eksik vermiş”


İspanyol gazetesi, hesaplarda usulsüzlük olduğuna ilişkin 2015 yılında yetkili makamlarca uyarılan Arda Turan’ın “bunu ciddiye almayarak, gelir beyanında bulunmadığını” yazdı.


“Arda Turan 2016 yılında kişisel gelir vergisi beyannamesini sunmuş ancak imaj haklarından elde ettiği gelirleri eksik vermiş. Arda’nın, Barcelona’nın futbolcusu olarak 10 milyon 386 bin 780 euro 15 sent maaşı ortaya çıkmış ve bunun 4 milyon 644 bin 244 euro 39 senti vergi olarak kesilmiş. Ancak reklamlardan 4 milyon eurodan fazla gelir elde ettiği tahmin ediliyor.”


İspanya’da şimdiye kadar Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Xabi Alonso, Marcelo, Fabio Coentrao, Radamel Falcao, Angel Di Maria, Luka Modric, Javier Mascherano gibi futbolcular ve teknik direktör Jose Mourinho’un da aralarında olduğu futbol dünyasından çok sayıda isim, vergi kaçırma suçundan para cezası aldı.

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