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Arıklı seçim Manifestosunu açıkladı

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Arıklı seçim Manifestosunu açıkladı
Arıklı seçim Manifestosunu açıkladı

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Erhan Arıklı Alsancak Belediye Salonu’nda düzenlenen geniş katılımlı toplantı ile seçim manifestosunu açıkladı.

Program saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlayarak, Arıklı’nın özgeçmişinin okunmasıyla devam etti.

Kürsüye çıkarak partililere seslenen Arıklı, neden Cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini ve hedeflerini anlattı.

Arıklı,  önümüzde ki Cumhurbaşkanlığı seçimi ya KKTC’yi yaşatıp Türkiye ile iyi ilişkilerin gelişmesi ile sonuçlanacak  ya da federasyon düşüncesi ile kaybedeceğimiz  bir 50 yıl daha geçmesine seyirci kalmak arasında bir tercih olacağını söyledi.

 

Federasyon dönemlerinin devrinin bittiğini anlatan Arıklı; "Son 30 yılda var olan federasyonlar yıkıldı ve tam 40 yeni devlet kuruldu. Artık devir milli devletler devri. Rumlarla bir arada yaşamak isteyenlerin keyfi öyle istiyor diye bu aziz devleti yıkacak mıyız, yoksa tanıtıp bağımsız bir devlete sahip olmanın gururunu ve şerefini mi yaşayacağız. Karar sizin"  dedi.

 

Erhan Arıklı , “Linç kültürüne sahip insanların oyuna ihtiyacım yoktur” söylemleri ile gündeme gelen Akıncı’nın cevabını sandıkta alacağını ifade etti.

 

Anayasada Cumhurbaşkanı’nın yetkilerinin belli olduğunu vurgulayan Arıklı, “O Anayasada Cumhurbaşkanı’nın KKTC’ye sahip çıkması vardır. Anayasa müzakere yetkisi vermez. Müzakere yetkisini Meclis verir. Biz KKTC’nin ambargoların altından kalkması için Cumhurbaşkanlığı makamı olarak mücadele vereceğiz.” dedi.

 

Halkımız  önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde toplum lideri veya müzakereci değil Cumhurbaşkanı seçeceğini ifade eden Arıklı, kendisinin bu makama gelmesi  halinde yapacağı ilk icraatın KKTC halkının self determinasyon hakkını kullanmasını sağlayarak  KKTC’yi tanıtma faaliyetlerini başlatmak olacağını söyledi.

 

Arıklı , Akıncı’nın dış güçlerin yani  AB ve ABD projesi olduğunun altını çizerek, garantörlüğü sonlandırarak Gutteres belgesini imzalamaya hazır olduğunu ifade etti. Arıklı ,Akıncı’ya  , Türkiye’nin onayını aldın mı ? Bu yetkiyi sana kim verdi de niyet ediyorsun,  diye sordu.

Arıklı konuşmasının devamın da Tufan Erhürman’ın federasyoncu yapısını eleştirdi ve aslı varken müsveddesine ne gerek vardır dedi…

 

Arıklı Tatar ve Özersay’ı ise gizli tehlike olarak nitelendirdi. Arıklı Özersay’ın müzakerecilik dönemi boyunca 1975 yılından sonra KKTC’ye gelen Türklerin güneye geçememesi konusunu hiçbir zaman gündeme getirmediğini ve halkı bölme hevesi içerisinde olduğunu söyledi.

 

Arıklı ,Tatar’ın ise her görüşmeyi yaparız diyerek federasyoncu kişiliğinin ortaya çıktığını bir kez daha gördük dedi.

Konuşmasının devamında Anayasada yer alan Cumhuriyet Güvenlik Kurulu’nun çalıştırılması, Maraş’ın açılması ve bunlarla birlikte başkanlık sisteminin getirilmesi konularının seçim bildirgelerinin olmazsa olmazlarından olduğunu söyledi.

Toplantı partililerin halk ile söyleşisi ve fotoğraf çekimi ile son buldu.

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