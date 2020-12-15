  • BIST 1.394
  • Altın 463,784
  • Dolar 7,8157
  • Euro 9,5025
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKASon 24 saatte 5'i yerel 8 yeni vaka

Arıklı:Kıb-Tek’te Vurguna Son Vereceğiz

» »
Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, “Kıb-Tek’te vurguna son vereceklerini” vurguladı.
Arıklı:Kıb-Tek’te Vurguna Son Vereceğiz

Arıklı El-Sen’i sağduyuya davet etti. Arıklı, bugün kabulü sırasında bir soruya karşı yaptığı açıklamada, El-Sen’in kendi içinde bir kavgası olduğunu ve bu kavgayı da şova dönüştürdüğünü söyledi.

El-Sen’de mevcut yönetimi devirmek için bir imza toplandığını ve imzanın sayısının da yeterli sayıya ulaştığını zannettiğini dile getiren Arıklı, Sendikalar Mukayyitliğine başvurulduğunu ve mevcut yönetimin de şov yaparak güç göstergesinde bulunmak istediğini belirtti.

“VURGUNUN ÖNÜNE GEÇECEĞİZ”

“Bize karşı herhangi bir eylem olarak değerlendirmiyorum çünkü biz henüz daha Kıb-Tek’e müdahale etmedik, yönetimi de atamadık, mevcut yönetim ekonomik bir tedbir alıyor, tasarruf tedbiri, El-Sen bu tasarruf tedbirine karşı çıkıyor”  ifadelerini kullanan Arıklı, Kıb-Tek’te ciddi bir vurgun olduğunu, yılda 300-350 Milyon dolarlık bu vurgunun önüne geçeceklerini vurguladı. Şuanda elektrik enerjisinin büyük bir miktarının vurguna gittiğini söyleyen Arıklı, bunun halkın cebinden çıkan para olduğunu kaydetti. Bu konuda gerekli tedbirleri alacaklarını dile getiren Arıklı sözlerini şöyle tamamladı: “Kimsenin de gözünün yaşına bakmayacağiz.

Vurguna son diyeceğiz. El-Sen kurumuna sahip çıkmak istiyorsa bu vurguna dur diyecek olan bu iradeye saygılı olmak ve onlara yardımcı olmak zorundadır. Aksi takdirde kendi iç kavgalarını bir hodri meydan şeklinde bize yansıtırlarsa yazık ederler. Kuruma da yazık ederler.

Geçmişte Kıbrıs Türk Hava Yolları böyle battı. Sendikaların anlayışsızlığı yüzünden kurumlarımız teker teker batıyor. Gelin bu kurumu birlikte daha iyi günlere getirelim ve halka ucuz elektrik sağlayalım. Çünkü halkın cebinden çıkan elektrik özellikle bu sıkıntılı dönemde çok ciddi yaralara sebebiyet veriyor. Aile içerisinde aile bütçesinde çok ciddi açıklara neden oluyor. Bu sebepten dolayı sendikayı sağduyuya davet ediyorum.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CTP'li Candan : Bu işin faturası güneyde çalışan işçilere kesilemez15 Aralık 2020 Salı 12:53
  • Ersin Tatar’ın açıklamaları Rum basınında: “İki devletli çözümde ısrar ediyor”15 Aralık 2020 Salı 12:51
  • Dört Örgütün AB Destek Ofisi Önünde Düzenleyeceği “Hellim” Konusundaki Eylem Ertlendi15 Aralık 2020 Salı 11:54
  • Saner'den ABD'ye Tepki15 Aralık 2020 Salı 11:36
  • Mimarı Olduğu İnşaattan Düştü15 Aralık 2020 Salı 11:32
  • Tüm Müdahalelere Rağmen Kurtarılamadı15 Aralık 2020 Salı 11:31
  • Sol Akademi’de Müdahaleler Tartışılacak.15 Aralık 2020 Salı 11:11
  • Rüstem Kitabevi Ve Telsim Arasında, Sanat Ve Teknoloji Kapsamında Bir Protokole İmza Atıldı15 Aralık 2020 Salı 11:04
  • UBP PM Kurultay Gündemiyle Toplanıyor15 Aralık 2020 Salı 09:30
  • Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar15 Aralık 2020 Salı 09:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti