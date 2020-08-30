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Asfaltlanma çalışmaları bugün başlayacak

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Asfaltlanma çalışmaları bugün başlayacak
Asfaltlanma çalışmaları bugün başlayacak

Gönyeli çemberi, geceleri kontrollü olarak trafiğe kapatılacak.

Gönyeli çemberinde asfaltlama çalışmaları yapılacağından, trafik akışı bir ay boyunca geceleri kontrollü olarak sağlanacak.

Gönyeli çemberi ve Lefkoşa, Güzelyurt, Mağusa, Girne yaklaşma yolarının asfaltlanması çalışmaları bugün başlayacak ve 29 Eylül tarihine kadar devam edecek.

Gönyeli Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, 1 ay boyunca sürecek çalışmalarda gece 19.30’dan sabah 07.00’ye kadar yol kontrollü olarak trafiğe kapatılacak.

Çalışmalar, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Gönyeli Belediyesi tarafından yapılacak.

Trafik akışı ise Trafik Dairesi, polis ve belediyenin işbirliğinde sağlanacak.

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