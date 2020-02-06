  • BIST 122.506
  • Altın 301,103
  • Dolar 5,9841
  • Euro 6,5794
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Asgari Ücret Saptama Komisyonu yeniden toplanıyor

» »
Asgari Ücret Saptama Komisyonu yeniden toplanıyor
Asgari Ücret Saptama Komisyonu yeniden toplanıyor

Asgari Ücret Saptama Komisyonu 10 Şubat Pazartesi  günü saat 10.00’da  yeniden toplanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Asgari Ücret Saptama komisyonu dördüncüsünü gerçekleştireceği toplantıda, 2020 yılının ilk asgari ücretini belirlemeye çalışacak.

Komisyon daha önce gerçekleştirdiği üç toplantıda bir sonuca varamamış, önerileri yeniden değerlendirmek üzere tekrardan toplanma kararı almıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, herkesin kabul edebileceği bir noktaya gelmeyi istediklerini belirtmiş, her iki tarafından onayını alma arzusunda olduklarını kaydetmişti.

Asgari ücret şu an 3,400 TL net 2.958 olarak uygulanıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • VİDEO I İyi ki doğdun Nâzım15 Ocak 2020 Çarşamba 14:02
  • Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor26 Aralık 2019 Perşembe 16:09
  • Varufakis: Çöken kapitalizmi kurtarmak yerine insanların acısına odaklanılmalı17 Aralık 2019 Salı 17:12
  • İSG-BİR:Birçok iş kazası, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymama, eğitim ve bilgi yetersizliğinden kaynaklanıyor05 Aralık 2019 Perşembe 15:01
  • DAÜ BİR-SEN'den Petrol-İş grevine destek19 Kasım 2019 Salı 17:53
  • Memur-Sen'den hükümete çağrı19 Kasım 2019 Salı 12:36
  • Microsoft çalışanlarına haftada üç gün izin verdi, verimlilik yüzde 40 arttı04 Kasım 2019 Pazartesi 12:14
  • İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği, “Mobbing Nedir” paneli düzenliyor07 Ekim 2019 Pazartesi 09:54
  • 2022 Dünya Kupası'na yetişmeye çalışan Katar'da aşırı sıcakta çalışmaktan 'her yıl yüzlerce işçi ölüyor'02 Ekim 2019 Çarşamba 13:44
  • Japonya'da 158 kişi çalışmaktan öldü01 Ekim 2019 Salı 11:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti