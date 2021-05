Aşı kampanyası: Bir ‘şat’ aşıya bir ‘şat’ içki

ABD’nin Louisiana eyaletinin en büyük şehri New Orleans’ta işletmeler aşı kampanyasına bedava ikram ve fırsatlarla destek veriyor.

Larry Flynt’s Hustler Club isimli bar Covid-19 aşısı olmak için gelenlere bedava ‘şat’ vereceğini duyurdu.

Eater NOLA’nın haberine göre söz konusu bar New Orleans’ta aşı kampanyasında gıda teşviki yapan ilk yer değil. Together New Orleans adlı işletme 30 Nisan Cuma günü akşam aşılanan ilk 100 kişiye ücretsiz balık, aşılanan ilk 200 kişiye Smoothie King hediye kartı vermiş.

Ayrıca bu hafta sonu, Chalmette’deki Louisiana Kerevit Festivali, katılımcılara ücretsiz ilk doz Pfizer/BioNTech aşısı teklif etmiş. Geçen yıl ‘corona’ nedeniyle iptal edilen etkinlik bu yıl günde 12 bin 800 katılımcıya izin verdi.

New Orleans Belediye Başkanı LaToya Cantrell, şehrin tamamen açılması için aşılama oranının artması gerektiğini belirtti.

Cantrell, konaklama sektörüne şöyle seslendi: “İşe geri dönmenin anahtarı, konaklama sektörümüzde çalışan 89 bin kişinin aşılanmasını sağlamak.”

New Orleans sakinlerinin yaklaşık yüzde 43’ü en az bir doz aşı yaptırmış.