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“Aşıcılık ve Budamacılık Kursu” düzenleniyor

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Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Tarım Dairesi Müdürlüğü, Büyükkonuk’ta “Aşıcılık ve Budamacılık Kursu” düzenliyor.
“Aşıcılık ve Budamacılık Kursu” düzenleniyor

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Tarım Dairesi Müdürlüğü, Büyükkonuk’ta “Aşıcılık ve Budamacılık Kursu” düzenliyor.

Milli Eğitim Bakanlığından verilen bilgiye göre, kurslar 22-29 Mart tarihlerinde, 14.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Kurs sonunda başarılı olanlara sertifika verilecek.

Kursa başvuru yapmak isteyen kişiler 20 Mart tarihine kadar Büyükkonuk Zey-Koop’a başvuru yapabilecek.

Başvuru için gereken belgeler şöyle: “Başvuru Formu (Zey-Koop tarafından verilecek), kimlik kartı orijinali ve fotokopisi, 2 adet fotoğraf, eğitim durumunu gösteren belge (diploma, sertifika vb.)”

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