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Aşık olduğunuzda asla yapmamanız gerekenler

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Aşık olmak çılgınca bir şeydir. Midenizde kelebeklerin uçuştuğunu hissettirebilir. Korkutucu olduğu kadar heyecan vericidir. Birçoğumuz aşık olduğumuzda farkına bile varmadan mantıksız veya uygunsuz davranırız.
Aşık olduğunuzda asla yapmamanız gerekenler

İşte birine aşık olduğunuzda yapmamanız gereken en önemli şeyler.

ONU HER YERDEN TAKİBE ALMAK

Sosyal medyadan takipleşmek tabi ki normaldir ancak birine aşık olduğunuzda ilişkiniz gelişmeden hemen onu her yerden takip etmeye kalkmak biraz yapışkan görünmenize neden olabilir.

Onu takip etmeden gizli gizli bakmak da aslında duygularınızı yanlış işaretlerle yükselterek size zarar verebilir. Sabırlı olun ve akışına bırakın.

ESKİ İLİŞKİLERİ KÖTÜLEMEK

İster kendi ilişkiniz olsun, isterse aşık olduğunuz kişinin eski sevgilisi... Birilerini kötülemek sizin ilişkinizi daha iyi yapmaz ayrıca karşı tarafta çok farklı ve rahatsız edici duygular oluşturabilir. Bu nedenle eski lişkileri bir kenara bırakın. Onun gözlerinin güzelliğine odaklanın.

ONU CİNSELLEŞTİRMEK YA DA METALAŞTIRMAK

Övgü ve iltifatlar güzeldir ancak tıpkı kadınların vücutları hakkında nesneler gibi konuşulmasından hoşlanmadıkları gibi erkekler de sadece karın kasları ya da cüzdanlarındaki para miktarı gibi değişebilecek şeyler üzerine bir ilişki kurmak istemez.

Birine aşık olduğunuzda onu o yapan özelliklere odaklandığınızda daha gerçek bir ilişkiye sahip olursunuz.

ISRARCI OLMAK

Sizi reddederse, nezaketle kabul edin ve sizi siz olduğunuz için takdir edecek bir sonraki kişiye geçin.

Israrcı tavırlarınız karşısındaki insanın hissettiklerini değiştiremez.

HAYATINIZI VE GÜNLERİNİZİ ONUN ÜZERİNE KURGULAMAK

Bağımsız bir hayata sahip olmak ve kendi çıkarlarınız bir ilişkide çok önemlidir. Dünya aşkınızın etrafında dönüyormuş gibi davranırsanız, işler ters gittiğinde tüm dünyan çökebilir.

Elbette öncelik vereceğiniz zamanlar olacaktır ancak günlerinizi ona göre kurgulamayın.

KENDİNİZİ KÜÇÜK GÖRMEK

Düşük benlik saygısı bir baş belasıdır, ancak en iyimizi bile etkileyebilir. Kendinizi eleştirmek yerine, kendinizle ilgili tüm harika şeyleri kendinize hatırlatın.

Görünüşün ne olursa olsun, konu erkekleri veya kızları cezbetmek olduğunda özgüven çok önemlidir.

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