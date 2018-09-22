"Askere gitmemek için evden kaçtı"

Kıbrıs Gazetesinden Ayşe Bulut'un haberine göre oğlunun askere gitmemek için evden kaçtığını söyleyen babası Hasan Coşkun, polis ve Sahil Güvenlik ekiplerinin, oğlunun cep telefonundan en son çarşamba gecesi sinyal alınan bölgede arama yaptığını belirterek, Veysel’in hayatından endişe ettiklerini dile getirdi.

Oğlunun iki yıldır sınıfta kaldığı için askerliğini erteletmenin mümkün olmadığını anlatan Hasan Coşkun, “Veysel askere gitmek istemiyordu ve benden bir yolunu bulup erteletmemi istedi. Sınıfta kaldığı için erteletemeyeceğimi söyledim, o da ‘dıştan sınavlara girerim’ dedi. Pazartesi günü Asal Şube’ye gidip, konuşalım demiştim ama Veysel, pazartesi sabahı kayıplara karıştı” diye konuştu.

Pazartesi gününden beri, aile olarak her yerde Veysel’i aradıklarını ama bulamayınca polise başvurduklarını anlatan Hasan Coşkun, oğlunun hayatından endişe ettiklerini belirterek “İnşallah bir arkadaşının yanındadır. Gören ya da yerini bilen varsa lütfen bana 0533 876 11 07 numaralı telefondan ulaşsınlar, ya da polise bildirsinler” dedi.

“Telefonundan artık sinyal alınamıyor”

Polis ve Sahil Güvenlik ekiplerinin karadan ve denizden arama çalışması yaptıklarını ve aramaların bugün de devam edeceğini anlatan Hasan Coşkun, “Veysel’e pazartesi sabahı ‘ben koyunlara gidiyorum. Hazırlan, birazdan geleceğim ve Asal Şube’ye gideceğim’ dedim. Döndüğümde evde yoktu ve halen haber alamadık. Askere gitmemek için kaçtı. İki sene sınıfta kaldığı için askerliği erteleme şansı yoktu. Okulu dıştan bitirmek isterdi. Dıştan bitirmede uzun bir süre alacağı için benden gidip torpil bulup erteletmemi istedi. Ben de ‘Asal Şube’ye gidip konuşalım’ deyince evden kaçtı” diye konuştu.

Veysel’in cep telefonun çarşamba günü öğleden sonraya kadar telefonunun çaldığını, ondan sonra kapalı çıktığını kaydeden Hasan Coşkun, polisin kendilerine verdiği bilgiye göre, Veysel’in cep telefonundan Kaplıca’daki Telsim anteninden çarşamba günü 16.20 ve 20.40 arasında sinyal alındığını, ondan sonra hiç sinyal alınmadığını söyledi.

Polisin sinyal alınan bölgede karadan ve Sahil Güvenlik’in ise denizden arama yaptığını ve aramaların bugün de süreceğini ifade eden Hasan Coşkun, “Allah aşkına, gören, duyan olursa bu numarayı arasın 0533 876 11 07. Çok perişan haldeyiz. Eşim Kaplıca Köyü’nde balıkçılara soruyor ancak kime sorduysa kimse görmedi.

Ümidimiz belki bir arkadaşının evindedir. Telsim’in verdiği koordinatlar da sabit değil rüzgârla değişiyor. 12 kilometrelik bir alanı, yani Kaplıca, Mersinlik ve Tatlısu bölgelerini gösteriyor” diyerek, çaresizliklerini dile getirdi.

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