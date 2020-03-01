  • BIST 105.994
  • Altın 317,534
  • Dolar 6,2384
  • Euro 6,8405
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Aslanların bulunduğu alana atlayan gencin cansız bedeni parçalanmış halde bulundu

» »
Aslanların bulunduğu alana atlayan gencin cansız bedeni parçalanmış halde bulundu
Aslanların bulunduğu alana atlayan gencin cansız bedeni parçalanmış halde bulundu

Pakistan’ın Lahor kentindeki hayvanat bahçesinde, aslanların yaşadığı alanda parçalanmış halde bir cansız beden bulundu.

Lahor Hayvanat Bahçesi’nin yönetimi, ölen kişinin 17 yaşındaki Muhammed Bilal olduğunu, tel örgünün üzerinden aslanların yaşadığı bölüme atladığını açıkladı.

Hayvanat bahçesinin müdürü, Çadri Şevket şunları söyledi: “Salı akşamı, yakınlardaki bir köyden bir grup geldi ve bize Muhammed adlı akrabalarının kayıp olduğunu, çim biçmek üzere evden ayrılıp dönmediğini buraya gelmiş olabileceğini söyledi. Biz de arama yapmak için karanlık olduğunu sabah arayabileceğimizi söyledik ve maalesef dün sabah ceset parçaları bulduk. DNA testi yapıldı.”

Bilal’in yakınları ise tel örgüden atlayıp kendisini tehlikeye atmasından hayvanat bahçesi çalışanlarını sorumlu tutarak güvenlik önlemlerinin yeterli olmadığını savundu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Putin: Dublör kullanmamı teklif ettiler, her defasında reddettim29 Şubat 2020 Cumartesi 15:49
  • Blog yazarı 120 yıllık 'zaman kapsülünde' bulduğu kedi resimlerini yayınladı28 Şubat 2020 Cuma 17:20
  • Yangında bayılan köpek kalp masajıyla kurtarıldı28 Şubat 2020 Cuma 17:00
  • Çin, Pakistan’da 100 bin ördek ‘konuşlandıracak’: Amaç çekirgelerle mücadele28 Şubat 2020 Cuma 14:45
  • ‘Ben FETÖ’cüyüm ve uçağı patlatacağım’ diyen yolcuya tahliye27 Şubat 2020 Perşembe 22:30
  • Yangında bayılan köpek kalp masajıyla kurtarıldı27 Şubat 2020 Perşembe 22:28
  • Çin, Pakistan’da 100 bin ördek ‘konuşlandıracak’: Amaç çekirgelerle mücadele27 Şubat 2020 Perşembe 22:27
  • WhatsApp ile ödeme dönemi başladı27 Şubat 2020 Perşembe 22:25
  • Jackie Chan’den Koronavirüs açıklaması27 Şubat 2020 Perşembe 22:24
  • Koronavirüs salgınının olduğu bölgelere ücretsiz 'premium' porno27 Şubat 2020 Perşembe 22:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti