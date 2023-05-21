ATA İttifakı resmen dağıldı!

İkinci turda ATA İttifakı'nın kimi destekleyeceği merak konusuyken sürpriz bir karar açıklandı. Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, "ATA İttifakı resmen sona ermiştir." dedi. Milli iradeye baskı olmayacağını dile getiren Öz, ATA İttifakı'nın kurulma sebebinin muhalefet olduğunu söyledi.

Öz, katıldığı canlı yayında dikkat çeken ifadeler kullandı. Vecdet Öz'ün açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Biz bir seçime girdik ATA İttifakı olarak. Seçim neticelendi. Milli irade bize yüzde 5 oy verdi. Dolayısıyla yeterli gelmedi, seçim devam ediyor. İkinci tura Ata İttifakı kalamadı. Biz bir karar vermek zorundaydık. Milli iradenin tecelli etmesi tek arzumuzdu. Tabii ki, milli iradeye baskı olmaz. Seçmenimizi biz konsolide edemeyiz, deriz ki; yani biz böyle düşünüyoruz arzu edenler peşimizden gelir. Şu anda ATA İttifakı'nın kurulmasının sebebi muhalefet. Muhalefet amaçlı kurduk. İlk önceliğimiz iktidarın gitmesidir.

'BİZİM TERCİHİMİZ KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK VERMEK OLDU'

Dolayısıyla şu anda bizim tercihimiz de arkadaşlarımızla konuştuk, partiler biliyorsunuz şahıslarla yönetilmez yönetimleri vardır, yönetim kurulları. Bizim de 50 kişilik yönetim kurulumuz dün toplandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun şahsına destek verme kararı çıktı. Millet İttifakı'na değil, Kemal Kılıçdaroğlu Bey'in şahsına destek verme. Yani cumhurbaşkanı sıfatıyla kendisine destek kararı çıktı ve bu destek kararını kendisine ilettik. Genel merkezimizi ziyaret edecekler. İstanbul'dan yola çıkıp Ankara'ya gelecekler. Biz kendilerini öğleden sonra bekliyoruz, bunu da deklare edeceğiz. Bu demokratik bir hakkımızdır, partimizin de yönetim kurulunun kararıdır. Dolayısıyla seçmenlerimize diyoruz ki biz böyle karar verdik arzu ediyorsanız bu tercihi bizimle beraber kullanabilirsiniz, zorlama yoktur. Çünkü milli iradeyi tahakküm etmek antidemokratik bir harekettir. Biz de demokratik olarak kararımızı verdik. Türkiye'nin önünü açacağını inanıyoruz bu çalışmalarımızın. İnşallah Türkiye'nin selameti için olur.

'ÜMİT HOCA'YA 'NASIL KARAR VERECEKSİNİZ?' DİYE SORDUM'

Tabii ki şöyle karar aldık, iki parti ittifak kurduk biliyorsunuz. Ümit Özdağ Bey Zafer Partisi ve Adalet Partisi. Birlikte kurduğumuz bir ittifaktır bu. Resmi olarak YSK'da karşılığı 2 parti olarak gözüküyor. Ümit Hoca'ya 'Nasıl karar vereceksiniz?' diye sordum; o da dedi ki bana 'Biz yönetimimize soracağız, yönetimden karar ne çıkarsa açıklayacağız' dedi. Hayhay dedim. Biz de çıkan kararımızı açıkladık.

'ATA İTTİFAKI RESMEN SONA ERMİŞTİR'

İttifak biliyorsunuz; seçimle birlikte başlar, seçim bittiği zaman nihayetlenir. İkinci tura kalmışsanız da devam eder. Şu anda seçimde ikinci tura kalmış iki ittifak var. Yani ATA İttifakı resmen, hükmen sona ermiştir. Yani nezaketen de biz birbirimize sorduk. Dolayısıyla yönetim kurulu kararlarımızı uygulama kararı aldık. Ben Ümit Hoca'nın da yönetiminin de alacağı karara saygı duyarım. Ne biz onların üzerine, ne onlar bizim üzerine bir baskı kuramazlar. Antidemokratik olur bu. Tabii ki Cumhurbaşkanı adayımız Sinan Oğan Bey de bir oy almıştır, o da dilediği şekilde hareket edebilir. Saygı duyarız. Bizim kararımız budur Adalet Partisi olarak.

'BİZ DEMOKRATİK OLANI YAPIYORUZ'

Yani ittifakı biz dağıtmadık, resmen seçimden sonra nihayetlenir biliyorsunuz, ittifaklar seçim için kurulur. Seçim bittikten sonra da sona erer ikinci tura kalmamışsanız. Şimdi ikinci turdaki partilerden biri kazanırsa onların da ittifakı nihayetlenmiş olacak, sona ermiş olacak. Kendi protokolleri çerçevesinde iktidara gelirlerse, birliktelik protokolü gerçekleştirecekler. Yani biz demokratik olanı yapıyoruz. Partimizin hür iradesi vardır, yönetim kurullarıyla yönetilir partiler. Biz de demokratik olan hakkımızı kullandık ve bu seçimde çıktı karar. Ben de bunu uygulamakla mükellefim bir genel başkan olarak.



SİNAN OĞAN VE ÜMİT ÖZDAĞ'IN YAPTIĞI GÖRÜŞMELER

Ben saygı duyarım aldıkları kararlara. Ancak biz yola çıkarken muhalefet ittifakı olarak çıktık. İktidarı desteklemek projemizde ve planımızda yoktu. Dolayısıyla biz kazanmayı arzu ediyorduk, diğer ittifaklar gibi ikinci tura kalmayı arzu ediyorduk. Bu gerçekleşmedi. Ama 21 yılda ülkeyi bu hale getirenin yeniden umut olması mümkün değil. Bizim arkadaşlarımız da ben de bunu kabullenemiyorum. Dolayısıyla bizi temsil etmiyor. Ziyareti dolayısıyla kendi tasarrufudur. Bizimle de bir ilgisi yoktur. Saygı da duyarız. Buna müdahale hakkımız da yoktur.

SİNAN OĞAN'IN KARARINI NEDEN BEKLEMEDİ?

Tabii yani istişare biz etmedik, o kendi tasarrufudur. Sanırım o ittifakın bittiğini, yani benim söylediğim şekilde nihayetlendiğini düşünerek bunu yapıyor. Dolayısıyla kendi tasarrufudur. Tabii ki buna Ümit Özdağ Hoca iştirak eder, birlikte hareket ederler veya bağımsız hareket ederler Ümit Bey'in de şu anda kararını bilmiyorum yönetimlerinden çıkacak karara biz de saygı duyarız. Dolayısıyla şu andan itibaren biz ATA İttifakı'nı değil, Adalet Partisi'ni temsil ediyoruz. İttifak bizim için hükmen bitmiştir."