Ataoğlu, TÜRKSOY Daimi Konseyi Olağanüstü toplantısına katıldı

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bursa’da düzenlenen Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Daimi Konseyi Olağanüstü toplantısına katıldı.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un ev sahipliği yaptığı toplantıya, TÜRKSOY’a üye ülkelerin kültür bakanları katıldı.



Toplantıda, TÜRKSOY’un yeni Genel Sekreter’i seçimi de yapılarak, eski Kırgızistan Kültür Bakanı Prof. Sultan Rayev, yeni Genel Sekreter seçildi.



ATAOĞLU: “ŞARTLAR NE OLURSA OLSUN, HER ZAMAN KIBRIS TÜRKÜ’NÜN BU TOPRAKLARDA VAR OLDUĞUNU VE VAR OLACAĞINI HAYKIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ”



Bakan Ataoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, Nevruz Bayramı’nı ve 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Bursa’yı tebrik etti.



Ataoğlu, TÜRKSOY ailesinin bir parçası olmaktan ve TÜRKSOY üyesi kardeş halkların desteğini daima hissediyor olmaktan duydukları gurur ve mutluluğu ifade etti.



“Bizler, Kıbrıs Türkleri olarak birçok sıkıntıdan geçerek, ambargolara maruz kalarak bu günlere geldik. Bilinmelidir ki şartlar her ne olursa olsun, her zaman Kıbrıs Türkü’nün bu topraklarda var olduğunu ve var olacağını haykırmaya devam edeceğiz” diyen Ataoğlu, kültürü koruyarak tanıtabilmek, gelecek nesillere aktarabilmek için her zaman işbirliğine ve eli taşın altına koymaya hazır olduklarını belirtti.



Ataoğlu, pandemi dolayısıyla ara verilen projelere kalınan yerden devam edileceğini ve gelecek dönemde bu yöndeki çabaların sürdürüleceğini kaydederek, “Kurulduğu yıldan itibaren Türk halkları arasında kültürel bağların, kardeşliğin güçlendirilmesi, ortak kültürün dünyaya tanıtılması için kurulan TÜRKSOY’un yıllar önce atılan tohumunun yeşerdiğini, boy saldığını ve bugünlere ulaştığını görüyoruz. Gururla söylüyoruz ki, günümüzde TÜRKSOY, Türk dünyasının birleştirici gücü konumuna gelmiştir” dedi.



Ortak kültür çatısı olarak teşkil edilen TÜRKSOY’un hiçbir siyasi amaç gütmeden, sadece haklar arasındaki kardeşliğin ve kültürel ortaklığın güçlendirilmesi için çalışmasının, Teşkilatın değerini daha da artırdığını ve misyonunu daha da güçlendirdiğini söyleyen Ataoğlu, bu özelliğiyle TÜRKSOY’un çalışmalarının kültürlerarası yakınlaşmaya, medeniyetler arası diyaloğa, bölgesel barış ve istikrara katkı sağladığını dile getirdi.



“Bizler bu çatı altında en değerli hazinemiz olan kültürel zenginliklerimizi, paylaşmak suretiyle çoğaltıyoruz, zenginleştiriyoruz ve hep beraber halklarımız için kazanıyoruz” ifadelerini kullanan Ataoğlu, KKTC’ye yaptıkları desteklerden dolayı Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a ve eski TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov’a ayrıca teşekkürlerini sundu.



Ataoğlu, toplantının ardından görev süresi sona eren TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov’a hizmetlerinden ötürü “Dostluk Nişanı ve Onur Belgesi” takdim etti.