Atatürk Koşuları yarın yapılacak

Lefkoşa’daki 8 kilometrelik koşu, 08.00’de Hamitköy Çevre Yolu’nda başlayacak.

Göğüs numaraları, yarışma günü Atatürk Stadı’nda, 07.00 – 07.30 saatleri arasında dağıtılacak. Yarış başlangıç noktasına servis ile gidilecek.

Yarışın ödül töreni Atatürk Stadı’nda saat 09.30’da gerçekleştirilecek.

27 Aralık Atatürk Yol Koşusundaki yaş kategorileri erkekler ve kadınlarda; genel klasman, 18-29, 30-39, 40-49, 50-59 ve 60 yaş üstü olarak açıklandı.

Yarışa kayıt yaptırmak isteyen sporcuların federasyonun Facebook sayfasında yayınladığı link üzerinden kayıt yaptırabilecekleri duyuruldu.

-Girne

Girne Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre Girne’de yarışlar, ilkokul kız-erkek, ortaokul kız-erkek ve lise kız-erkek olmak üzere 6 kategoride düzenlenecek.

08.30’da başlayacak koşuda ilkokul kız kategorisindeki yarış Girne Çarşıdan, diğer tüm yarışlar Ziraat Bankası yanındaki Atatürk Büstünden başlayacak.

Her kategoride farklı uzunlukta koşulacak yarışların tümü Atatürk Büstü önünde bitecek.

-Gazimağusa

Gazimağusa Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre koşular yarın 08.30’da Gazimağusa Belediyesi önünde düzenlenecek.

-Güzelyurt

Güzelyurt Kaymakamlığı’ndan verilen bilgiye göre, Güzelyurt’taki tören saat 09.30’da Atatürk Anıtı önünde başlayacak. Anıta çelenk sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın sonrasında sporcular belediye aracı ile başlama noktalarına götürülecek.

Koşular minik kız, minik erkek, yıldız kız, yıldız erkek, genç kız, genç erkek ve büyük erkek kategorilerinde yapılacak.

Ödül töreni her kategori bitiminden sonra Güzelyurt Arkeoloji ve Doğa Müzesi önünde yer alacak.

-İskele

İskele Kaymakamlığı’ndan verilen bilgiye göre tören, Ecevit Meydanı’nda saat 09.00’da Atatürk büstüne çelenk konulması ile başlayacak.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılacak.

Daha sonra sporcular yarış başlangıç noktasına götürülecek. Ödül töreni, Atatürk Kültür Merkezi ve/veya Ecevit Meydanı’nda gerçekleştirilecek.

-Lefke

Lefke Kaymakamlığı’ndan verilen bilgiye göre, Lefke Kaymakamlığı binası önünde saat 09.30’da çelenk sunulmasıyla başlayacak tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesiyle devam edecek.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından sporcular belediye aracı ile başlama noktalarına götürülecek.

Koşular, minik kız, minik erkek, yıldız kız, yıldız erkek, genç kız ve genç erkek kategorilerinde yapılacak.

Ödül töreni, koşuların tamamlanması sonrasında Lefke Kaymakamlığı binası önünde yer alacak.