Atatürk'ün Ölümünün Ardından Dönemin Liderleri Neler Söyledi?

Britanya Başbakanı David Lyoyd George:

"İnsanlık tarihi birkaç yüzyılda bir dahi yetiştirebiliyor. Şu talihsizliğimize bakınız ki, bu dahi bu defa Küçük Asya'dan çıktı. Hem de bize karşı. Elden ne gelebilirdi ki?"

Fransa Başbakanı Aristide Briand:

"Haydut diye adlandırdığınız kişiler milletini ve toprağını kurtarmaya çalışan vatanseverlerdir. Açık söyleyeyim; Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları Fransa'da doğup böylesine bir mücadele yürütselerdi; onların heykellerini dikip, her gün kahramanlık öykülerini anlatırdınız."



Pakistanlı Şair, Devlet Adamı Muhammed İkbal:

"Müslüman devletler arasında bugün Türkiye, dogmatik uykudan uyanan tek devlettir. Yalnızca Türkiye, entelektüel özgürlük hakkını aramış ve ona kavuşmuştur. Yalnız o, idealden gerçeğe geçebilmiştir."



Yunanistan Başbakanı Eleftherios Venizelos:

"Küçük Asya Felaketi ertesinde saygın bir ulus devlet olarak yeniden doğan Türkiye, uzattığımız dostluk elini büyük bir samimiyetle sıkarak kabul etmiştir. Bu barışın sağlanmasında en değerli katkıyı gösteren kişi, Türkiye Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa'dan başkası değildir. O, savaşların içerisinde çıkmasına rağmen, büyük bir barış adamıdır."



ABD Başkanı Franklin D. Roosvelt:

"Benim üzüntüm çok büyüktür ve iki türlüdür; önce, böyle büyük bir adamın kaybından dolayı bütün dünya gibi üzgünüm. İkinci üzüntüm ise, bu adamla tanışmak hususundaki şiddetli arzumun gerçekleşmesine artık imkan kalmamış olmasıdır. Kader buna izin vermedi. Bu çapta insanlar dünyaya sık gelmezler."



Britanya Başbakanı Winston Churchill:

"Savaşta Türkiye'yi kurtarak, savaştan sonra da Türk Ulusu'nu yeniden dirilten Atatürk'ün ölümü, yalnız yurdu için değil, Avrupa için de en büyük kayıptır. Her sınıftan kişinin O'nun ardından döktükleri içten gözyaşları bu büyük kahramana ve modern Türkiye'nin Ata'sına layık bir tezahürden başka bir şey değildir."

Afganistan Kralı Emanullah Han:

"O büyük insan yalnız Türkiye için değil, bütün doğu milletleri için de en büyük önderdi. Hepimize ışık oldu, yol gösterdi, onu takip edenler muhakkak ki saygın ve ileri toplumlar halinde gelecektir."



Pakistan'ın kurucusu ve ilk devlet başkanı Muhammed Ali Cinnah:

"Çağdaş müslüman dünyasındaki en büyük müslümandı. Onun hizmetleri karşısında hayranlığımızı bir basın demeciyle açıklayabilmek olanaksızdır. O, İslam dünyasına örnek, saygın bir reformcu ve mazlumlara başarabilme umudu veren bir önder olmuştur."



Liderlerin yanında UNESCO, 1981 yılında Atatürk Yılı Bildirisi yayınlar:

"Atatürk, uluslararası anlayış, işbirliği, barış yolunda çaba göstermiş üstün bir lider, olağanüstü devrimler gerçekleştirmiş bir devrimci, sömürgecilik ve yayılmacılığa karşı savaşan ilk önder, insan haklarına saygılı, yaşamı boyunca insanlar arasında renk, dil, din, ırk ayrımı gözetmeyen, eşi olmayan bir devlet adamı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusudur."



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