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Atilla: Babacan partisinin ön ismini koydu, Ankara'da iki kişiye kuruculuk teklif etti

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TurkTime yazarı Talat Atilla, yeni bir parti kurulacağı iddiasıyla ilgili olarak "Yeni partinin ön ismini ‘Huzur Partisi’ olarak koyan Babacan, İstanbul ve Ankara’da iki kişiye de kuruculuk teklif etti" dedi.
Atilla: Babacan partisinin ön ismini koydu, Ankara'da iki kişiye kuruculuk teklif etti

Talat Atilla, TurkTime'da "İşte Babacan’ın yeni partisinin ismi ve ilk teklif" başlığıyla yayımlanan yazısında "16/12/2018 tarihinde Milliyet Gazetesi’ndeki köşemde ‘Gül ekibinin yeni parti hazırlığında olduğunu ve AK Parti ile muhalefet partilerinden 55 milletvekilini işaretlediğini’ yazmıştım" hatırlatmasında bulundu.

Atilla şöyle devam etti:

O günden bu yana konuyla ilgili tartışmalar gündemi işgal etmeye devam ediyor.

Yeni parti konusunda ilk kez duyacağınız gelişmeleri yazmadan önce, Gül, Babacan ve Davutoğlu cephesinden son durumu aktarmaya çalışayım.

Gül, randevu taleplerine dahi sıcak bakmadığı Davutoğlu ile 2 yıldır sadece bir kez görüştü.

Abdullah Gül’ün yakın çevresine ‘Davutoğlu’nun başbakanlık yaptığı dönemde bana mesafeli durmasını unutamıyorum!’ siteminde bulunduğu ifade ediliyor.

Davutoğlu’nun kuracağı partiye katkı vermeyeceğini yakın çevresinde açıkça dile getiren Gül’ün, Ali Babacan ile özel bir hukuku var.

BABACAN’IN PARTİSİNİN İSMİ: HUZUR

Gül, tam da bu yüzden Babacan’ın yeni siyasi parti çalışmalarına dolaylı katkı verdiği gibi, günü geldiğinde ve gerekirse partinin başına kendisinin geçebileceğini öngörüyor.

Gül’den umudunu kesen Davutoğlu’nun kurmayı hedeflediği ve kısmen mesafe aldığı partide ikinci adam yapmak istediği isim de yine Ali Babacan.

Gelelim bugüne...

Ali Babacan parti(sini) kuruyor...

 

Şimdiye kadar dedikodu olarak konuşulan yeni parti kurma süreci ilk kez ete kemiğe büründü.

Aldığım bilgilere göre Ali Babacan yeni parti için kurucular kurulu çalışmalarına başladığı gibi, isimler konusunda da netleşmeye başladı...

BABACAN 2 KİŞİYE KURUCULUK TEKLİF ETTİ!

Yeni partinin ön ismini  ’HUZUR PARTİSİ’ olarak koyan Babacan, İstanbul ve Ankara’da iki kişiye de kuruculuk teklif etti.

Siyaset dışı iki isimden birisi Ankara’da yaşayan avukat Süleyman Çetin.

Çetin, İş Bankası’nın eski avukatlarından olduğu gibi Ankara Barosu’nun eski çevre komisyonu başkanı ve TEMA Vakfı’nın Ankara yöneticilerinden...

Babacan’ın telefonla arayarak kuruculuk teklif ettiği Süleyman Çetin’in’ Teşekkür ederim ama benim siyasi düşüncem size uygun değil’ yanıtını verdiği, bunun üzerine Babacan’ın ‘Ben de tam bunun için size teklifte bulunuyorum’ sözlerine rağmen Çetin’den henüz olumlu bir yanıt alamadığını öğrendim.

BABACAN: 2020’DE ERKEN SEÇİM VAR!

Ali Babacan’ın kurucular kurulu üyeliği için teklifte bulunduğu diğer kişi ise, büyük bir holdingin eski üst düzey yöneticisi. (Bu kişinin ismine şimdilik ulaşamadım)

Babacan’ın parti kurma çalışmalarına hız vermesinin 2 nedeni olduğunu öğrendim.

Ali Babacan'ın yakın çevresine ‘Yerel seçim sonuçları ikazın ötesinde anlamlar taşıyor. Ayrıca 2020’de erken seçim ve ekonomik problem ihtimalini göz ardı etmememiz lazım’ dediği ifade ediliyor.

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