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Atleks Sanverler Ortaokulu öğrencilerinden Paylaşım Mutfağına katkı

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Atleks Sanverler Ortaokulu öğrencilerinden Paylaşım Mutfağına katkı
İhtiyaçlı bireylerin günlük yemek ihtiyacını karşılayan LTB Paylaşım Mutfağı’na bir destek de geleceğin toplumunu şekillendirecek gençlerden geldi.

Atleks Sanverler Ortaokulu Yardım Kolu öğrencileri, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Paylaşım Mutfağı’na kuru gıda desteğinde bulundu. LTB Başkanı Mehmet Harmancı duyarlı davranışları nedeni ile öğrencileri kabul ederek kendilerini teşekkür etti.

Başkan Harmancı: “147 kişiye günde bir öğün yemek veriliyor” 

Öğrencileri kabulünde konuşan Başkan Harmancı, LTB  Paylaşım Mutfağı’nın dayanışma ile süren bir yapıda olduğunu vurgulayarak günde yaklaşık 147 kişiye bir öğün yemek verildiğini kaydetti. Çalışanların özveri ile ciddi bir mesai harcayarak mutfakta hizmet verdiklerini ifade eden Başkan Harmancı  bu anlamda yapılan katkıların önemine işaret etti. Toplanan yardımın miktarının değil önemli olanın duyarlılık olduğunun altını çizen Başkan Harmancı yaptıkları katkı nedeniyle Atleks Sanverler Ortaokulu öğrencilerine ayrı ayrı teşekkür etti. Öğrencilere Yaşlılara Hizmet Birimi, LTB Gençlik Meclisi ve LTB Kadın Sığınma Evi ile ilgili de bilgi veren Harmancı herkesin aynı standartta bir hayat yaşamadığını söyleyerek öğrencilere empati yapmalarını öğütledi.

Mevlanaoğlu: “Paylaşım Mutfağı’na katkı yapmaktan mutluluk duyuyoruz”

Atleks Sanverler Ortaokulu Müdürü Mehmet Mevlanaoğlu da konuşmasında  gelmiş geçmiş  belediye başkanları içerisinde gençlere  ve   yaşlılara  yönelik sosyal projelere  en çok önem veren belediye başkanının Mehmet Harmancı olduğunu ifade ederek bu anlamda Lefkoşalıların çok şanslı olduğunu belirtti. Okul öğrencilerinin bir çok sosyal proje içinde yer aldığını söyleyen Mevlanaoğlu bu anlamda LTB Paylaşım Mutfağına da katkı yapmaktan mutlu olduklarını vurguladı.

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