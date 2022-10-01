Avrupa Uzay Ajansı, güneş enerjisini uzayda yakalama planını açıkladı

Solaris programı, Avrupa'yı bu henüz denenmemiş enerji kaynağında küresel lider yapmayı amaçlayan yeni çalışmaları ve teknolojik gelişmeleri içerecek.

Güneş'in enerjisini uzayda toplayıp Dünya'ya gönderme kavramı onlarca yıldır tartışılıyor. ABD yönetimi 1978 ile 1986 arasında Enerji Bakanlığı ve NASA'ya bunun ne kadar mümkün olabileceğini araştırmaları için 50 milyon dolar hibe etmişti.

O zamandan beri yüksek verimli güneş pilleri, kablosuz güç iletimi ve robotik yörünge içi montajında, birçok ulusal uzay ajansının bu fikre yeniden ilgi duymasına yol açan büyük gelişmeler oldu.

Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) ve Çin Uzay Teknolojisi Akademisi (CAST) aktif olarak bu hedefin peşinde ancak hâlâ önemli belirsizliklerin ve teknik zorlukların aşılması gerekiyor.

Düşük güçlü mikrodalgaların insan ve hayvan sağlığı üzerindeki etkilerinin tehlikesiz olup olmadığı konusunda da araştırma yapılması gerekiyor.

ESA'nın Solaris tasarısının lideri Sanjay Vijendran, "Bunlar, konseptin uygulanabilirliğini daha fazla araştırmak için Solaris'in inceleyeceği türde teknik sorular" dedi.

ESA'nın Solaris programı, 2025'e kadar tam bir geliştirme programına başlanabilmesi umuduyla kasımdaki ESA Konseyi'nde bakanlar düzeyinde sunulacak.

Uzay ajansı yaptığı açıklamada, "Solaris aracılığıyla Avrupa, hem Dünya'daki hem de uzaydaki uygulamalarla ilgili çeşitli anahtar teknolojiler dizisindeki en son teknolojik gelişmeyi genişletecektir" dedi.