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Avrupa Yatırım Bankası yıl sonuna kadar Türkiye'ye kredi vermeyi durdurdu

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Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa Birliği (AB) yaptırımları çerçevesinde Türkiye'ye yönelik stratejisini gözden geçirmesi nedeniyle, en azından yıl sonuna kadar hükümetle ilişkili projelere kredi vermeyeceğini duyurdu.
Avrupa Yatırım Bankası yıl sonuna kadar Türkiye'ye kredi vermeyi durdurdu

AB, Kıbrıs açıklarında "yasa dışı" olarak nitelendirdiği doğalgaz arama faaliyetleri nedeniyle Türkiye'ye yönelik bazı yaptırımlar açıklamıştı.

Reuters'a konuşan bir banka sözcüsü, "AB bankası olarak Avrupa Yatırım Bankası, Konsey'in (Avrupa Konseyi'nin) önerilerini yerine getirecektir, yılın geri kalanında yeni kredi verme işlemlerini sınırlandırılması yaklaşımı benimsenecektir" dedi.

Türkiye'nin en büyük tekil kredi sağlayıcısı konumunda olan Avrupa Yatırım Bankası, Ankara'ya son 3 yılda her yıl 400 milyon euro ile 2,2 milyar euro arasında değişen miktarda kredi sağlamıştı. 2019'da şimdiye kadar kredi verilmedi.

Yılsonunda yeniden değerlendirme yapılacak

Reuters, kredilerin dondurulmasının özel sektör projelerini etkilemesinin beklenmediğini yazdı. Reuters, yönetim kurulundaki AB finans bakanlarından onay alması halinde bankanın yıl sonuna kadar 390 milyon dolarlık kredi verebileceğini bildirdi.

Banka sözcüsü, bankanın Türkiye'ye kredi vermesine yönelik stratejik değerlendirmesinin yıl sonunda yapılacağını kaydetti.

Türkiye, AB yaptırımları çerçevesinde Ankara'ya sağlanan fonlarda kesintiye gidilmesinin Doğu Akdeniz'deki doğalgaz arama çalışmalarını etkilemeyeceğini açıklamıştı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, AB'nin yaptırım kararının 'Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon faaliyetlerini sürdürme kararlılığını etkilemeyeceği' belirtilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Çarşamba günü Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının 96. yıl dönümü vesilesiyle yayımladığı mesajında, "Örtülü veya açık hiçbir yaptırım tehdidi Türkiye'yi haklı davasından vazgeçiremeyecektir" dedi.

Yaptırımlar kapsamında AB, Türkiye ile üst düzey temasları ve Kapsamlı Hava Taşımacılık Anlaşması müzakereleri askıya alacak, Türkiye'nin AB'den 2020'ye kadar alması öngörülen 145.8 milyon euroluk üyelik öncesi mali fonlarda kesintiye gidecek.

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