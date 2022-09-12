  • BIST 3.620,76
  • Altın 1012.448
  • Dolar 18.2392
  • Euro 18.5341
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAStrese karşı kalkan görevi üstleniyor!

Avrupa’daki gıda üreticileri destek istedi

» »
Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki tarım ve gıda sektörünü temsil eden kuruluşlar, enerji krizinde üretimin tehdit altında olduğunu ve sektöre destek verilmesi gerektiğini bildirdi.
Avrupa’daki gıda üreticileri destek istedi

Brüksel merkezli çiftçi birliği Copa-Cogeca, Avrupa gıda sektörü konfederasyonu Food Drink Europe ve gıda işleme sektörü çatı kuruluşu Primary Food Processors, Avrupa’da tarım ve gıda sektörünün durumuna ilişkin ortak bildiri yayımladı.

Avrupa’da tarım ve gıda sektörünün enerji krizi nedeniyle “alarm” verdiğine işaret edilen bildiride, sektördeki pek çok işletmenin hızla artan girdi maliyetleri ve sıra dışı hava şartları karşısında faaliyetlerini sürdürme mücadelesinde olduğu kaydedildi.

“Avrupa’daki tarım ve gıda sektörünün üretim maliyetleri son 1 yılda önemli ölçüde arttı.” ifadesi kullanılan bildiride, özellikle doğal gaz, elektrik, gübre, yakıt, nakliye, paketleme ve işçilik ücretlerinin hızla yükseldiği belirtildi.

Bildiride, maliyet artışlarının başlangıçta Kovid-19 salgını sonrası artan talep ve tedarik zinciri kısıtlamalarından kaynaklandığına işaret edilerek, Rusya-Ukrayna savaşıyla bu durumun daha da hızlandığı ifade edildi.

Maliyet ve enflasyon baskılarına ilave olarak kuraklık, fırtınalar ve don olayları gibi ağır hava şartları yaşandığının da anımsatıldığı bildiride, bunun tarım ve gıda işletmelerini olumsuz etkilediği vurgulandı.

Bildiride, “Başta doğalgaz ve elektrik olmak üzere enerji fiyatlarındaki son artışlar, tarımsal gıda üretim döngülerinin devamlılığını tehdit ediyor.” değerlendirmesinde bulunuldu.

Bu artışların sektörün temel tarım ürünleri, gıda bileşenleri ve yem üretimini tehlikeye soktuğu kaydedilen bildiride, “AB tarım ve gıda zincirinde giderek daha fazla şirket faaliyetlerini sürdürmekte zorlanıyor. Bazı şirketler üretimi durdurma, çalışanları çıkarma veya faaliyete son verme durumunda kaldı.” ifadesi kullanıldı.

Bildiride, sektörün faaliyete devam etmesi ve tam olarak işleyen bir gıda tedarik zincirinin sürdürülebilmesi için istikrarlı biçimde ve sabit fiyatlarda enerjiye erişime ihtiyaç duyduğuna işaret edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ukrayna ordusu, Harkiv’e bağlı Balakliya’yı Rus güçlerinden geri aldı09 Eylül 2022 Cuma 08:50
  • Dünya Bankası’ndan iklim için rekor kaynak08 Eylül 2022 Perşembe 10:32
  • AB, Türkiye dahil 17 ülkeyi liderler düzeyinde toplantıya davet edecek08 Eylül 2022 Perşembe 08:07
  • Kremlin, Rus ekonomisinin bu yıl yüzde 2’den fazla küçülmesini bekliyor07 Eylül 2022 Çarşamba 13:00
  • AB ülkelerindeki orman yangınlarında bu yıl 750 bin hektar alan kül oldu07 Eylül 2022 Çarşamba 12:22
  • Ermenistan askerleri Azerbaycan mevzilerine ateş açtı07 Eylül 2022 Çarşamba 10:49
  • Yunan ana muhalefet lideri Çipras’a göre, Miçotakis erken seçime gidebilir07 Eylül 2022 Çarşamba 10:44
  • Satın aldığı evde 9 milyon pesetas buldu07 Eylül 2022 Çarşamba 09:59
  • Avrupa'da enerji paniği büyüyor: Hangi ülke hangi tedbiri uyguluyor?07 Eylül 2022 Çarşamba 09:52
  • Hindistan, iğnesiz koronavirüs aşısının kullanımına onay verdi07 Eylül 2022 Çarşamba 09:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti