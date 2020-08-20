Avustralya, potansiyel Covid-19 aşısını vatandaşlarına ücretsiz ulaştırmayı hedefliyor

Avustralya hükümeti, Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği potansiyel yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısını tüm vatandaşlarına ücretsiz ulaştırabilmek için, aşının üretim lisansının sahibi İngiliz-İsveç ortaklığındaki ilaç şirketi AstraZeneca ile anlaştı.

CNN'de yer alan habere göre, Avusturalya hükümetinin aşının seri üretiminde pay üstlenmesi karşılığında, AstraZeneca'nın da ülke nüfusunun tamamına bedava aşı sağlaması konusunda taraflar mutabakata vardı. Üretim miktarı, doz maliyeti gibi detayların nihai anlaşmada karara bağlanacağı kaydedildi.

Başbakan Scott Morisson, Oxford'un geliştirdiği aşı adayının halihazırda dünyada geliştirilen çok sayıda potansiyel aşı arasında en çok umut vadedeni olduğunu belirterek, "Bu anlaşmayla her Avustralya vatandaşının potansiyel aşıya erken erişmesini güvence altına almış oluyoruz. Eğer aşı başarılı olursa üretime derhal başlayıp kendi arz kanallarımızla 25 milyon Avustralya vatandaşına ücretsiz ulaştıracağız." ifadelerini kullandı.

Potansiyel aşının virüse karşı etkisinin henüz kesin olarak doğrulanmadığını hatırlatan Morrison, "Ne bu aşının ne de bir başkasının başarılı olacağı garanti. Bu yüzden bir taraftan dünyadaki başka üretici ve geliştiricilerle müzakerelerimizi sürdürürken, diğer yandan kendi araştırmacılarımızı aşı bulmaları için destekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

OXFORD AŞISI

İngiltere'de Oxford Üniversitesi Jenner Enstitüsü ile Oxford Aşı Grubu iş birliğinde geliştirilen ve üretim lisansı AstraZeneca tarafından satın alınan "ChAdOx1" adlı aşı adayı, insanlarda basit soğuk algınlığına yol açan bir adenovirüsün zayıflatılmış ve kendini çoğaltamayan bir versiyonunu içeriyor. Aşı adayı, Covid-19'un insan hücrelerine tutunmasını sağlayan çivi proteininin yapay şekilde ifade kazanmasını ve vücudun buna karşı koruyucu antikorlar üreterek gerçek virüse bağışıklık kazanmasını amaçlıyor.

Halen Güney Afrika ve Brezilya'da insanlar üzerinde test edilen aşı adayının seri üretimi için Arjantin ve Meksika hükümetleriyle de görüşmeler yürütülüyor.

29 AŞI ADAYI, KLİNİK DENEME AŞAMASINDA

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, 13 Ağustos itibarıyla dünya genelinde Covid-19'a karşı 29 aşı adayı klinik deneme, 138 aşı adayı ise klinik öncesi değerlendirme aşamasında bulunuyor.

Çin'de ortaya çıkan Covid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Dünya genelinde vaka sayısı 22 milyon 339 bini aşarken, 785 binden fazla kişi hayatını kaybetti.